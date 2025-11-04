Utilidad neta de Grupo EPM cayó 24 % en el tercer trimestre a $2,8 billones; inversiones superaron los $3,2 billones

El Grupo EPM reportó al cierre del tercer trimestre de 2025 ingresos consolidados por $28,8 billones, un Ebitda de $8,5 billones y una utilidad neta de $2,9 billones, lo que representa una disminución del 24 % con respecto al mismo período de 2024.
Por su parte, EPM matriz registró una utilidad neta de $2,5 billones, equivalente a una caída del 25 %.
La distribución de la utilidad neta por segmentos fue del 50 % en distribución de energía, 43 % en generación, 15 % en acueducto, alcantarillado y gestión de aguas residuales, 5 % en transmisión y 2 % en gas natural.
Por otra parte, el indicador deuda/Ebitda se mantuvo por debajo del límite contractual de 3,5, con una cobertura del servicio de la deuda de 2,98 en el Grupo y de 3,47 en EPM matriz. El nivel de endeudamiento fue del 40 % para el Grupo y del 39 % para EPM.
Inversiones de $3,2 billones y transferencias a Medellín
Entre enero y septiembre de 2025, el Grupo EPM destinó $3,2 billones a proyectos de infraestructura. La distribución de estas inversiones fue la siguiente: $711.000 millones en Hidroituango para la construcción de las unidades de generación 5 a 8, $189.000 millones en modernización de centrales, $1,6 billones en distribución y comercialización de energía, $38.000 millones en proyectos de gas natural y $662.000 millones en acueducto, alcantarillado y gestión de residuos sólidos.
Estas inversiones se ejecutaron en Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá, orientadas a garantizar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios públicos, así como a la expansión, reposición y repotenciación de redes eléctricas y el fortalecimiento del sistema de acueducto y alcantarillado.
El Grupo EPM generó un valor agregado de $14,1 billones en el tercer trimestre de 2025. De este monto, $4,6 billones fueron transferidos al Estado y a las comunidades a través del pago de impuestos, tasas y contribuciones, así como mediante la ejecución de programas sociales y ambientales.
Además, $4,4 billones se destinaron a proveedores financieros, bienes y servicios, $2,7 billones se reinvirtieron en la empresa, y $2,2 billones se orientó a la generación de empleo, tanto directo como indirecto.
EPM realizó transferencias por $2,2 billones al Distrito de Medellín, como parte de los $2,6 billones correspondientes al 55 % de la utilidad de 2024.
