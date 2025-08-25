Aseguran importante inversión para construcción de la primera fase del Aerocafé

El presidente Gustavo Petro encabezará este lunes 25 de agosto el lanzamiento oficial de la licitación lado aire del Aeropuerto del Café, proyecto estratégico que busca fortalecer la conectividad aérea del Eje Cafetero.
El evento se realizará en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, de la Universidad de Caldas.
La inversión supera los $740.000 millones, destinados a la construcción, interventoría, administración, gerencia y obras de subterranización. Con estos recursos se levantará una pista de 1.340 metros de longitud por 30 de ancho, junto con plataformas para aviación comercial y general, calles de rodaje y zonas de seguridad en ambos extremos.
Esta obra espera consolidar a Aerocafé como una infraestructura de impacto nacional, clave para dinamizar la economía regional, atraer inversión extranjera y posicionar al Eje Cafetero como un nodo estratégico de integración internacional.
A la ceremonia asistirán la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; el alcalde de Palestina, Álvaro Andrés Osorio; el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel; el gerente del Patrimonio Autónomo Aerocafé, Fernando Merchán; el director técnico del proyecto, Daniel Rodríguez; la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Molina Posso; y el director de la Aeronáutica Civil, brigadier general José Henry Pinto Rodríguez.
Cabe mencionar, que el proyecto recibió un espaldarazo en su financiamiento semanas atrás cuando el Gobierno expidió un certificado de disponibilidad de recursos por $245.000 millones, según informó la Unidad de Gestión de Patrimonio Autónomo de Aerocafé (UGPA).
Por otro lado, la Procuraduría realizó visitas para hacer seguimiento a las alertas y recomendaciones emitidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre la precalificación de contratistas para la construcción del Lado Aire – Etapa 1.
En la revisión se incluyeron aspectos técnicos, ambientales, presupuestales y de adquisición de predios. El ente de control recibió respuestas a sus inquietudes, verificó el cumplimiento del cronograma y programó nuevas visitas tanto al proyecto como a la Gobernación de Caldas.
El Ministerio Público aseguró que mantendrá vigilancia permanente en todas las fases de la obra.