Así gobernarían cuatro candidatos presidenciales en Colombia según su discurso: LLYC

Un estudio de LLYC, firma de marketing y corporate affairs, ofrece una radiografía del tipo de gobernabilidad que proyectan cuatro de los aspirantes a la Presidencia.
El informe analizó más de 26.000 publicaciones en X (antes Twitter) y entrevistas en YouTube durante el último año, utilizando herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos para identificar patrones en ocho temas clave: política – social, intervención en la economía, salud, energía e hidrocarburos, medio ambiente, macroeconomía y fiscal, seguridad y relaciones internacionales.
A partir de este análisis, el estudio clasifica cada tema según el tono y la prioridad con que es abordado en el discurso. Por ejemplo, cuando predomina un enfoque propositivo y centrado en gestión con un creciente interés ciudadano, el eje se ubica en la categoría de “agenda prioritaria”. Cuando el tono es más crítico o de alta intensidad frente a cambios estructurales y con alto interés público, se clasifica como “confrontación activa”. Esta herramienta permite comparar cómo cada candidato estructura su narrativa frente a asuntos sensibles para la sociedad.
Abelardo de la Espriella: seguridad como prioridad y agenda económica mixta
El estudio identifica que los ejes de seguridad y economía en su discurso se ubican en una categoría de mayor intensidad confrontacional, mientras que salud, energía y macroeconomía aparecen con un enfoque más programático.
Su narrativa combina propuestas de alto impacto en orden público con planteamientos orientados a sostenibilidad fiscal y fortalecimiento productivo, configurando un discurso con distintos niveles de intensidad según el tema abordado.
Iván Cepeda: transformación estructural en economía y política social
El análisis ubica varios de sus ejes centrales —entre ellos política y social, intervención en la economía, medio ambiente y macroeconomía— en la categoría de confrontación activa, asociada a una narrativa de alta intensidad frente a cambios estructurales impulsada por un alto interés ciudadano.
En su discurso se destaca una mayor presencia del Estado en sectores estratégicos, transformaciones en el modelo productivo y énfasis en reformas institucionales profundas. Estos temas concentran una parte significativa de su agenda pública reciente.
Paloma Valencia: disciplina fiscal y seguridad como ejes centrales
Según el estudio, economía, macroeconomía, salud y seguridad aparecen en su discurso dentro de la categoría de confrontación activa, lo que refleja un énfasis en reformas de alto impacto en gasto público y organización del Estado.
En materia fiscal, su narrativa destaca ajustes presupuestales y reorganización administrativa; en seguridad, prioriza medidas contundentes frente al crimen y el orden público. Estos asuntos ocupan un lugar central en su discurso y muestran un alto interés ciudadano con enfoque de alta intensidad en temas estructurales.
Sergio Fajardo: énfasis en gestión y acuerdos institucionales
Según el estudio, los principales ejes temáticos de su discurso se ubican en la categoría de agenda prioritaria, caracterizada por un tono más propositivo y orientado a la gestión institucional.
En temas como macroeconomía, salud, energía y relaciones internacionales, el análisis identifica una narrativa enfocada en estabilidad institucional, fortalecimiento técnico del Estado y reformas concertadas. En su discurso no predominan registros de confrontación activa, lo que lo diferencia frente a otros candidatos en la forma como aborda asuntos como el modelo económico y el gasto público.
Más allá de las propuestas: lo que está en juego
El estudio concluye que la forma en que cada candidato estructura su discurso frente a temas sensibles (impuestos, gasto público, modelo de salud, seguridad o política energética) permite entender no solo el contenido de sus reformas, sino el nivel de fricción institucional que podrían enfrentar.
“En comunicaciones estratégicas, el discurso no es solo narrativa: es una señal de gobernabilidad. Analizar la prioridad y el tono con el que se abordan los temas críticos del país permite anticipar cómo se tramitarían las reformas, qué nivel de consenso podrían alcanzar y qué tan estable sería el entorno regulatorio. Para la ciudadanía, esto ayuda a entender las prioridades reales; para los sectores económicos, permite proyectar escenarios de estabilidad o tensión institucional o social”, afirma Luz Ángela Sánchez, directora senior corporate affairs de LLYC Colombia.