Petro dará inicio protocolario al megaproyecto vial Estanquillo–Popayán por $8,8 billones

El presidente Gustavo Petro encabezará este martes la firma protocolaria que dará inicio al proyecto vial El Estanquillo–Popayán, considerado uno de los corredores de infraestructura más ambiciosos del suroccidente colombiano y una de las mayores apuestas del Gobierno en materia de conectividad regional.
La iniciativa contempla inversiones por más de $8,82 billones para la construcción y mejoramiento de corredores viales, túneles, puentes y vías terciarias que fortalecerán la conexión entre el centro y el sur del país, especialmente entre Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Putumayo.
El proyecto fue adjudicado a ERG International Group, conglomerado británico que llegó a Colombia en 2022 y que se quedó con la concesión vial más grande del país bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP).
La obra contempla la intervención de más de 252 kilómetros de infraestructura vial, incluyendo 62 kilómetros de doble calzada, 14 túneles, 125 puentes y 37 kilómetros de vías terciarias, además de trabajos de estabilización de taludes y atención de puntos críticos.
Según el Gobierno, el corredor Estanquillo–Popayán permitirá articular el centro del país con el suroccidente colombiano y fortalecerá la conectividad hacia la frontera con Ecuador, impulsando el intercambio productivo, la movilidad regional y la integración económica de varios departamentos.
La iniciativa beneficiará directamente a cerca de un millón de habitantes de Cauca y Nariño y generará más de 100.000 empleos durante su ejecución, con un potencial de alcanzar hasta 180.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
El proyecto también incluirá mecanismos de financiación como el denominado peaje espejo entre Rosas y El Bordo, figura que ha sido planteada para garantizar recursos destinados a la sostenibilidad de la concesión. Cabe mencionar que el grueso de la financiación se hará con vigencias futuras del Gobierno Nacional.
La firma protocolaria del contrato marcará el arranque oficial de la que es considerada la obra de infraestructura vial más grande en la historia reciente del Cauca.