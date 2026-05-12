Paloma Valencia radica proyecto para eliminar el SOAT a motos de hasta 250 cc

La precandidata presidencial y senadora Paloma Valencia presentó una propuesta legislativa con la que busca eliminar el pago del SOAT para las motos de hasta 250 centímetros cúbicos, una iniciativa con la que pretende aliviar el bolsillo de millones de motociclistas en Colombia.
La congresista argumenta que este tipo de vehículos son utilizados principalmente como herramienta de trabajo y sustento por domiciliarios, campesinos, pequeños comerciantes y trabajadores independientes.
“Más de 12 millones de motos en Colombia son de hasta 250 cc. Son el motor de nuestros trabajadores”, señala la propuesta de la campaña Paloma Presidente 2026.
Según Valencia, el costo anual del SOAT puede oscilar entre $150.000 y $250.000, dependiendo de la aseguradora, un gasto que para muchos trabajadores informales representa cerca de una semana de ingresos.
La senadora sostiene que la obligación actual termina castigando a quienes no tienen capacidad de pago: “La norma castiga a quien no puede pagar, no a quien elige no hacerlo”, advierte la propuesta.
El proyecto contempla que el Estado asuma el costo de la atención de emergencias para los motociclistas cubiertos con la medida y plantea un sistema de validación automática a través del RUNT y la licencia de tránsito, eliminando trámites adicionales.
La iniciativa estaría enfocada exclusivamente en motos de baja cilindraje, especialmente aquellas utilizadas para actividades laborales y de movilidad cotidiana. Entre los modelos mencionados están la AKT 125, Honda Wave, Yamaha Crux y TVS Star, algunas de las motos más vendidas en el país.
“La moto no es un lujo, es trabajo, movilidad y sustento. El Gobierno debe ser plataforma y no obstáculo”, insiste la propuesta.
Aunque la idea ha tenido buena acogida entre sectores de motociclistas, Valencia no descartó la posibilidad de que las motos comiencen a pagar peajes en el país, un debate que podría abrirse en paralelo a la discusión sobre el SOAT.
Se espera que la iniciativa sea discutida en el Congreso en los próximos días.