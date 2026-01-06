La Secretaría Distrital de Movilidad compartió las nuevas tarifas para los servicios de patio y grúa en Bogotá. Estos valores comenzaron a regir desde el 1 de enero de 2026 y su ajuste responde al aumento anual del salario mínimo.
Precios para patio
El costo asociado a estos servicios por la inmovilización de vehículos varía dependiendo del tipo y el número de días en custodia. Además, el cobro se hace por días y es acumulable.
- Vehículos pesados:
- Día 1: $465.200.
- Día 2: $486.800.
- Día 3: $558.000.
- Día 4 a 30: $186.200.
- Día 31+: $15.800.
- Vehículos livianos y medianos:
- Día 1: $167.600.
- Día 2: $175.100.
- Día 3: $200.800.
- Día 4 a 30: $67.200.
- Día 31+: $5.900.
- Motocicletas y similares:
- Día 1: $54.300.
- Día 2: $75.300.
- Día 3: $118.500.
- Día 4 a 30: $17.000.
- Día 31+: $1.200.
- Carretillas:
- Día 1: $18.700.
- Día 2: $19.300.
- Día 3: $22.200.
- Día 4-30: $7.600.
- Día 31+: $600.
- Bicicletas:
- Día 1: $8.800.
- Día 2: $9.400.
- Día 3: $10.600.
- Día 4-30: $3.600.
- Día 31+: $600.
- Patinetas con o sin motor:
- Día 1: $7.600.
- Día 2: $10.600.
- Día 3: $16.400.
- Día 4-30: $2.400.
- Día 31+: $600.
Servicio de grúa
- Patinetas con o sin motor: $70.100.
- Motocicletas y similares: $245.200.
- Vehículos livianos: $268.500.
- Vehículos medianos: $408.600.
- Vehículos pesados: $601.200.
Otras tarifas actualizadas
La Secretaría de Movilidad también informó del ajuste en las tarifas de comparendos. En este caso, los precios se actualizan con base en la Unidad de Valor Básico (UVB) establecido para el 2026.
Alguno de estos incluyen:
- Estacionar en sitios prohibidos (C02): $633.200. Con posibilidad de reducción al 50 % ($316.600) o al 75 % ($474.900).
- Exceder la velocidad máxima permitida (C29): $633.200. Con posibilidad de reducción al 50 % ($ 316.600) o al 75 % ($474.900).
- No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal (C35): 633.200.
- Pasarse un semáforo en rojo o no detenerse ante una señal de pare (D04): $1.266.100. Con posibilidad de reducción al 50 % ($633.050) o al 75 % ($949.575).
Para conocer las tarifas completas, aquí puede consultar la tabla: https://www.movilidadbogota.gov.co/sites/default/files/2026-01-03/tabla_autoliquidacion_2026.pdf