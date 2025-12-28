En el ranking de frutas exportadas, el aguacate Hass se ubica como la tercera más exportada del país.
De acuerdo con datos de Inteligencia de Mercados y Comercio Exterior (Sicex), en septiembre, las ventas al exterior de este alimento alcanzaron las 14.611 toneladas, y en el acumulado del año la cifra asciende a las 147.013 toneladas.
En cuanto a los destinos, Europa, Estados Unidos y Canadá se mantienen como los principales mercados internacionales para este producto agrícola. A eso se le suma que gracias a su tecnificación y la ventaja de los suelos y los climas colombianos, esta industria logró avances significativos en estos doce meses, con aperturas hacia Corea del Sur y progresos técnicos para llegar a Japón.
¿Qué le espera a la industria del aguacate hass en 2026?
Lo primero que hay que saber es que si bien fue un año de ganancias para el sector, este también enfrentó retos a nivel macroeconómico.
De acuerdo con Emir Silva, gerente y socio fundador de la empresa Avovite, en el 2025 la industria le tuvo que hacer frente a un incremento en los insumos de hasta el 7,8 %, presiones tributarias por nuevas retenciones y tasas de interés superiores al 9 %.
Ahora bien, el experto destacó que, para el grueso de los productores colombianos, en 2026, los factores externos que podrían incidir en el desempeño del sector incluyen el fenómeno de La Niña, la reducción gradual de tasas de interés y mayores exigencias internacionales en sostenibilidad. No obstante, la mayoría proyectan precios ligeramente superiores al promedio de 2025 y un incremento en la demanda desde Chile, Medio Oriente y Europa del Este.
Aparte de estos países, los mercados estratégicos para el próximo año incluyen Estados Unidos y destinos premium como Japón, Corea y China; mientras que Argentina y Perú ofrecen oportunidades tácticas para diversificar sus ventanas comerciales.
“El 2026 será un año decisivo para consolidar la reputación del aguacate Hass colombiano como producto sostenible y de calidad, capaz de responder a las exigencias de consumidores cada vez más atentos al origen y la trazabilidad y tanto las estrategias de disciplina financiera y visión de largo plazo serán factores decisivos para continuar posicionando al país como referente mundial en esta agroindustria”, destacó Silva.
