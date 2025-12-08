Gobierno mueve ficha en la financiación rural con inyección de $25.370 millones

El Ministerio de Agricultura anunció que dará más de $25.370 millones para fortalecer las Líneas Especiales de Crédito (LEC), en palabras simples, el Gobierno puso más plata para que los campesinos y productores rurales puedan pedir créditos más baratos.
Ese dinero es para subsidios a la tasa de interés, es decir, para que los préstamos cuesten menos.
Estos recursos se suman a los $98.039 millones aprobados en junio de 2025 y permitirán apoyar a productores agropecuarios, según el tipo de productor y el proyecto a financiar.
Los subsidios se solicitan a través de intermediarios financieros como el Banco Agrario.
Dos líneas estratégicas de financiamiento
Los nuevos recursos se canalizarán a través de dos líneas clave:
- LEC Desarrollo Productivo: financia siembras y capital de trabajo para cultivos de ciclo corto, sostenimiento pecuario, acuícola y pesquero; además de proyectos de zoocría, apicultura, comercialización y transformación agropecuaria.
- LEC Reforma Agraria: orientada a la compra de tierras y al desarrollo de proyectos productivos en distritos agrarios.
Así las cosas, la tasa de interés podrá quedar entre 3 % a 5 % efectivo anual para pequeños productores, y llegar incluso hasta 1 % efectivo anual para beneficiarios especiales.
Por ejemplo, en el caso de una mujer rural víctima del conflicto que busque adquirir tierra para cultivar maíz, su tasa se ubicaría en IBR – 8,1 %, lo que significa un costo final cercano al 1% efectivo anual.
“Este esfuerzo del Gobierno Nacional es un impulso adicional para el sector agropecuario. Al reducir el costo del crédito y ofrecer tasas más competitivas, garantizamos que campesinos, campesinas y productores históricamente excluidos puedan financiar sus proyectos en mejores condiciones”, explicó Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro.
Restrepo agregó que estos créditos también contarán con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). A través de este instrumento, el Gobierno Nacional sirve como fiador de los productores, con coberturas de hasta 90 % del valor del crédito.
Por su parte, el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, reiteró que la disponibilidad de estos nuevos recursos constituye una gran oportunidad para que los productores accedan a condiciones favorables: “Esperamos que los interesados en estas líneas LEC se acerquen a nuestras oficinas para orientarlos y ayudarlos a aprovechar esta gran oportunidad que les ofrece el Gobierno del Cambio”, sostuvo.
cierre de octubre, las líneas LEC apalancaron $515.087 millones en crédito a través de 19.956 operaciones.
Los campesinos, campesinas, mujeres, jóvenes y productores interesados en acceder a estos subsidios pueden acercarse al Banco Agrario o su intermediario financiero de confianza y solicitar las LEC de Finagro.