Así será el tarjetón para Senado y Cámara en las elecciones legislativas de 2026; expertos no esperan grandes cambios

La Registraduría Nacional dio a conocer el tarjetón que se utilizará para las elecciones al Senado de la República y la Cámara de Representantes de 2026. Los colombianos encontrarán dos modalidades de votación: listas abiertas y listas cerradas.
Para el Senado, habrá 10 listas abiertas, en las que el elector puede marcar el logo del partido y el número del candidato de su preferencia dentro de esa colectividad. Allí hay partidos como el Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Alianza por Colombia.
De otro lado, el tarjetón incluye seis listas cerradas, en las que el ciudadano vota únicamente por el partido o movimiento, que previamente definió el orden interno de sus candidatos. En esta modalidad figuran el Centro Democrático y el Pacto Histórico, donde las curules se asignan según el número de votos obtenidos y el orden establecido en la lista.
En cuanto a la tarjeta electoral para Cámara de Representantes Circunscripción Territorial de Bogotá, los púnicos partidos con listas cerradas son: Pacto Histórico, Con Toda Por Bogotá y el movimiento Motociclistas y Conductores.
¿Cómo está el Congreso y cómo se puede reconfigurar?
Actualmente, en el Senado, el Gobierno cuenta con alrededor de 34 curules afines, mientras que cerca de 47 senadores se declaran independientes y 24 están en la oposición. En la Cámara de Representantes, el respaldo al Ejecutivo ha sido mayor: cerca de 68 representantes oficialistas, 80 independientes y 37 de oposición, una correlación que ha permitido al Gobierno avanzar en varias de sus iniciativas legislativas en esa célula.
Para Gonzalo Araújo, analista político y socio de Orza, no se anticipan cambios drásticos en la correlación de fuerzas. “Más que una renovación profunda, lo que veremos es una disputa por el liderazgo entre las listas cerradas del Centro Democrático y del Pacto Histórico”, señaló.
Araújo explicó que, en el caso del Centro Democrático, la lista será encabezada por Andrés Forero, quien jugó un papel clave en el Congreso 2022–2026 en la contención de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. En contraste, la lista del Pacto Histórico estará liderada por la exministra de Salud Carolina Corcho. “Allí se enfrentan dos visiones completamente opuestas de país y de sociedad”, afirmó.
El analista prevé que el próximo Congreso estará conformado, en su mayoría, por políticos con trayectoria. Se estima que seis de cada 10 candidatos tienen experiencia legislativa previa, ya sea porque buscan la reelección o porque han ocupado antes una curul en el Senado o la Cámara. Esa continuidad, añade, está asociada a estructuras políticas consolidadas, maquinarias electorales y clanes regionales con fuerte arraigo territorial, con una participación marginal de candidaturas estrictamente de opinión.
Uno de los focos de mayor competencia será el departamento de Córdoba. “Allí confluyen al menos tres candidatos conservadores —entre ellos el cabeza de lista David Barguil y Wadith Manzur—, además de Marcos Daniel Pineda, de la casa política García Burgos”. A esto se suman tres aspirantes del Pacto Histórico y cinco del Partido de la U, lo que convierte al departamento en uno de los escenarios más disputados, comentó el experto.
Por su parte, el analista Gabriel Cifuentes señaló que en estas elecciones se combinarán distintos tipos de votación: el voto de estructura, que seguirá siendo mayoritario; el voto de opinión, que continuará siendo minoritario; y el voto movilizado desde redes sociales, cuyo impacto aún es incierto.
También advirtió que en los extremos del espectro político habrá listas cerradas con alta cohesión interna: en la izquierda, producto del proceso de consulta; y en la derecha, con elevados niveles de identidad y lealtad alrededor del expresidente Álvaro Uribe.
Cifuentes subrayó además que las dinámicas electorales del Senado y la Cámara son distintas. “Los incentivos, las estructuras y la participación no son iguales”, explicó. En su análisis, tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático se perfilan como fuerzas centrales en la elección al Senado, aunque los partidos tradicionales conservarán una representación significativa, en buena medida gracias a su experiencia en el manejo de estructuras electorales y maquinarias territoriales.