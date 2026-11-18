El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) anunció un plan de inversión de hasta US$1.500 millones para ampliar y modernizar cinco aeropuertos de Colombia. Los recursos estarán destinados a las terminales José María Córdova, en Rionegro; Quibdó; Carepa; Corozal y Montería, con el objetivo de incrementar su capacidad operativa y atender el crecimiento de la demanda de transporte aéreo.
El anuncio fue realizado por el vicepresidente José Manuel Restrepo durante la Milagro Week, evento que se lleva a cabo en Nueva York. Por su parte, Fernando Chico Pardo, presidente de ASUR, explicó que las intervenciones se desarrollarán por etapas, de acuerdo con las características, condiciones y necesidades de cada aeropuerto.
Uno de los proyectos de mayor alcance corresponde al aeropuerto José María Córdova, que presta servicio a Medellín y al departamento de Antioquia. Las obras contemplan la construcción de una plataforma de 104.000 metros cuadrados, la adecuación de 28 posiciones de contacto para aeronaves y la renovación integral de la terminal de pasajeros. Estas intervenciones buscan preparar la infraestructura para atender las proyecciones de tráfico aéreo de los próximos 20 años.
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En el aeropuerto Los Garzones de Montería también están previstas varias obras. Entre ellas se encuentran la ampliación de las instalaciones destinadas a los pasajeros, la adecuación de los sistemas de drenaje para disminuir el riesgo de inundaciones y la reparación de la pista de aterrizaje.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que los acercamientos entre el Gobierno de Abelardo De la Espriella y ASUR han permitido avanzar en la elaboración de los diseños y en los procedimientos requeridos para obtener las licencias y autorizaciones de construcción.
Asimismo, confirmó que el compromiso de inversión será ratificado el próximo 2 de diciembre en Medellín, durante una reunión con el presidente de la República.
José Manuel Restrepo destacó que este anuncio constituye uno de los primeros compromisos de inversión en infraestructura presentados durante la Milagro Week. También señaló que el propósito del Gobierno es materializar el interés de los inversionistas en proyectos que impulsen la generación de empleo, mejoren la conectividad y contribuyan al desarrollo del transporte aéreo regional.