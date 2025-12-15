Así serán los horarios de atención de los bancos en Colombia durante la temporada de fin de año

Con la llegada de diciembre, los bancos en Colombia han empezado a ajustar sus horarios de atención presencial con motivo de las celebraciones de Navidad y año nuevo.
Esta planificación es importante para que clientes y empresas puedan organizar trámites, pagos, consignaciones y otros movimientos financieros antes del cierre de año.
Según el calendario festivo, hay dos fechas en las que ningún banco abrirá sus oficinas físicas:
- Jueves 25 de diciembre, día de la Navidad
- Jueves 1 de enero de 2026, feriado de Año Nuevo
Durante esos días, los usuarios no podrán realizar trámites presenciales.
¿Cómo serán los horarios de atención en bancos en Colombia?
Con lo anterior, estos son los horarios de atención en las fechas de fin de año de los principales bancos del país:
Bancolombia
Para el cierre de año, Bancolombia informó que el miércoles 24 de diciembre sus oficinas tendrán atención solo hasta la 1:00 p. m., mientras que el 25 de diciembre no habrá servicio por festivo. En cuanto al 31 de diciembre, la entidad no prestará atención presencial; lo mismo ocurrirá el 1 de enero de 2026, y el servicio en oficinas se reanudaría el 2 de enero.
Davivienda/DaviBank
Davivienda (a través de la información publicada para su red) detalló horarios puntuales: el 24 de diciembre la red de oficinas operará de 8:30 a. m. a 12:00 m. y no habrá jornada adicional; el 30 de diciembre la atención será de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.; y el 31 de diciembre no habrá servicio al público en oficinas. También se mantienen alternativas como call center y otros canales según cada caso.
Banco de Bogotá
El Banco de Bogotá anuncia los horarios que estarán en funcionamiento durante estas fechas:
- 24 de diciembre: atención al público hasta la 1:00 p.m.
- 25 de diciembre: no habrá servicio.
- 30 de diciembre: operación en jornada normal.
- 31 de diciembre: no habrá servicio.
- 1 de enero: no habrá servicio.
Durante estas fechas, la entidad invita a sus clientes a anticipar sus trámites y gestiones financieras y a aprovechar la disponibilidad permanente de la App Banca Móvil, la Banca Virtual y la red de cajeros automáticos, que continuarán operando las 24 horas para facilitar consultas, pagos, transferencias y demás transacciones.
Banco Agrario
El miércoles 24 de diciembre, todas las oficinas a nivel nacional atenderán al público en un horario especial de 8:00 a.m. a 12:00 m., en tanto que los viernes 26 y sábado 27 de diciembre también estará habilitada toda la red de oficinas a nivel nacional en sus horarios habituales.
Para el lunes 29 de diciembre se tiene previsto que las oficinas que atienden de lunes a viernes prestarán atención al público en su horario normal, lo mismo que aquellas que abren sus puertas de martes a sábado, pero en compensación estas no atenderán el día 3 de enero de 2026.
El martes 30 de diciembre se tomará como último día hábil del año para atención al público, por lo tanto, todas las oficinas a nivel nacional prestarán sus servicios en los horarios habituales; el miércoles 31 de diciembre ninguna oficina abrirá sus puertas.
Para el inicio del nuevo año, se retomará el servicio el viernes 2 de enero de 2026 en todas las oficinas y en los horarios habituales; asimismo, el sábado 3 de enero no prestarán servicio las sucursales cuya jornada va de martes a sábado, ya que lo compensarán el lunes 29 de diciembre.
Banco de la República
En Bogotá, el 5 de diciembre la atención será de 7:00 a. m. a 11:00 a. m., mientras que los demás días hábiles se mantendrá el horario habitual de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.
En Barranquilla, Cali y Medellín, el horario será de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.; y en Bucaramanga, Villavicencio, Armenia y Cúcuta, de 7:30 a. m. a 1:30 p. m.
La entidad recordó que los miércoles no se presta servicio y que el 31 de diciembre no habrá atención en ninguna sucursal ni espacio cultural del país.