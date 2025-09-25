Finanzas personales

Así sube el pago de las licencias de conducción en Colombia con nuevos CALE

Los costos del trámite no solo contemplan los pagos administrativos, sino también los gastos asociados a las pruebas ante el CALE.

Por: -
licencia de conducción en Colombi
Así sube el pago de las licencias de conducción en Colombia con nuevos CALE. Imagen: Ventanilla Única de Servicios

Compártelo en:

Desde inicios de 2025, el Ministerio de Transporte y las autoridades de tránsito han ido incorporando los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) como parte del proceso formal para la emisión y renovación de licencias de conducción. En 2025, Bogotá, por ejemplo, exige que el examen teórico y práctico sea aprobado en un CALE registrado ante el RUNT.

Con ello, los costos del trámite no solo contemplan los pagos administrativos, sino también los gastos asociados a las pruebas ante el CALE, los exámenes médicos y demás certificaciones necesarias.

Tarifas vigentes para 2025 y cómo se componen

Con la actualización tarifaria del 10 de junio de 2025, más de 140 trámites del RUNT, incluida la expedición y renovación de licencias, vieron incrementos.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, las tarifas quedaron:

Expedición de licencia para automóviles:

  • 2024: $272.150
  • 2025: $274.800

Expedición de licencia para motocicletas:

  • 2024: $225.750
  • 2025: $228.400

Renovación de licencia para automóvil:

  • 2024: $126.650
  • 2025: $128.700

Renovación de licencia para motocicleta:

  • 2024: $220.050
  • 2025: $222.100
Licencias de conducción en Colombia
Licencia de conducción. Foto: Alcaldía de Tierralta, Córdoba.

Si se hace el “duplicado” del documento, el valor también varía según la categoría:

  • Duplicado para automóvil: aproximadamente $222.100
  • Duplicado para motocicleta: alrededor de $175.600

En Bogotá, además, las tarifas se desglosan como sigue: $231.800 para el trámite del automotor, más $34.300 y $8.700 (RUNT), totalizando $274.800 para licencias de automóvil, de acuerdo con el Ministerio de Transporte.

Estos valores son referencia nacional, pero pueden variar según el municipio y la autoridad de tránsito local.

Recomendado: Licencia de conducción en Colombia: ¿cuál es la edad máxima para renovarla?

Componentes del costo y gastos adicionales

Además de la tarifa oficial, el costo total de tramitar una licencia incluye:

  • Examen teórico y práctico en el CALE: será obligatorio que la prueba se realice en un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación autorizado. Este componente hará parte esencial del proceso de emisión/renovación en todas las entidades de tránsito.
  • Certificado médico de aptitud física, mental y coordinación motriz, emitido por un CRC autorizado.
  • Certificado de aptitudes en conducción, si es una licencia por primera vez, otorgado por un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) debidamente registrado.
  • Registro y verificación en el RUNT: inscripción, validación de datos, pago de derechos relacionados al registro.
  • Impuestos locales o adicionales, dependiendo del municipio o subsecretaría de tránsito que realice el trámite.

Por ejemplo, en la guía de trámites por primera vez, el componente de curso de conducción y costos asociados puede oscilar entre $785.000 y $1.671.091, sumados al pago del trámite en sí, aunque ese rango depende de la escuela de conducción.

Finalmente, esto es lo que debe saber al momento de realizar el trámite:

  • Tener inscripción activa en el RUNT antes de realizar cualquier trámite.
  • Presentar documento de identidad vigente (cédula, tarjeta de identidad o contraseña).
  • No tener multas o infracciones pendientes, o estar a paz y salvo.
  • Aprobar los exámenes válidos (teórico, práctico, médico) con centros autorizados.
  • Agendar cita en la entidad de tránsito correspondiente y cumplir todos los requisitos.

En Bogotá, también se exige que el organismo de tránsito valide, mediante el sistema RUNT, que el certificado de aptitud al conductor (emitido por CEA) y el examen del CALE estén debidamente registrados.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Licencia de conducir
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar