Asocajas alerta por amenazas a consejeros de Confa y pide investigaciones

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) expresó su preocupación por las amenazas contra dos miembros del consejo directivo de Confa, representantes de los trabajadores.
La alerta se conoció tras información divulgada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en su cuenta de X, así como por datos suministrados por la misma caja de compensación.
El jefe de cartera escribió: “Hemos denunciado ante el despacho de la Fiscalía amenazas de muerte contra 6 delegados al Consejo Directivo de Confa Caldas, a quienes se les exigió renunciar en 72 horas mediante mensajes intimidatorios. Estos hechos, en medio de decisiones que afectan la representación de las y los trabajadores, buscan coaccionar funciones públicas. Exigimos investigación inmediata, responsables y medidas urgentes de protección”.
El gremio rechazó “de manera enfática cualquier forma de amenaza, intimidación o presión” que afecte a quienes participan en los órganos de dirección del sistema. En esa línea, pidió a las autoridades competentes adelantar investigaciones para esclarecer los hechos y adoptar medidas que garanticen la seguridad de los involucrados.
El gremio insistió en que los asuntos de gobernanza de las cajas de compensación deben resolverse a través de canales legales e institucionales. “Cualquier situación que afecte la integridad de sus instancias de dirección debe ser atendida con rigor y plenas garantías”, señaló.
Finalmente, reiteró la importancia de preservar el funcionamiento de los órganos directivos bajo principios de autonomía, transparencia y legalidad, como base para el cumplimiento de su misión social.