Atlético Nacional tendrá importante cambio en su camiseta del 2026: Estos son los detalles y lo que cuesta

Atlético Nacional presentó su camiseta local para la temporada 2026 en alianza con Nike, una prenda inspirada en el diseño de 2016, año en el que el club ganó su segunda Copa Conmebol Libertadores.
El lanzamiento se realizó en medio de la final de la Copa BetPlay, un contexto que amplificó el impacto comercial y digital del anuncio entre los hinchas del club ‘Verdolaga’.
La nueva camiseta mantiene el verde tradicional con franjas blancas y se vende desde el pasado fin de semana en Colombia. El precio para adulto es de $399.950 y la versión infantil cuesta $344.950, según informó Nike Colombia.
Para Atlético Nacional, la camiseta es una de sus principales fuentes de ingresos comerciales directos. De acuerdo con estimaciones del sector ‘retail’ deportivo en Colombia, una camiseta oficial de un club grande puede representar entre el 25 % y el 35 % de los ingresos anuales por merchandising.
En temporadas con alta recordación histórica, como aniversarios de títulos continentales, el volumen de ventas suele aumentar entre 15 % y 25 %, según análisis de firmas de consumo masivo citadas por Valora Analitik.
El homenaje a la Libertadores 2016 cumple una función clara: activar la memoria del hincha para impulsar ventas. Ese título sigue siendo uno de los momentos más rentables de su historia reciente en términos de marca, patrocinios y expansión comercial.
Precio de la camiseta 2026 y comparación con el mercado colombiano
La camiseta 2026 de Atlético Nacional cuesta casi el equivalente al 30 % de un salario mínimo mensual vigente en Colombia. En comparación, camisetas oficiales de otros clubes grandes del país, como América, Millonarios o Junior, se mueven en rangos similares cuando están respaldadas por marcas internacionales.
A nivel regional, el precio de la camiseta verdolaga también se acerca al de clubes sudamericanos con presencia constante en torneos Conmebol. En mercados como Argentina o Brasil, camisetas de equipos campeones de Libertadores suelen venderse entre US$90 y US$110, lo que ubica a Nacional en un rango competitivo para estándares internacionales.
Nike Colombia explicó que el diseño busca conectar la herencia deportiva del club con la identidad cultural del país. La estrategia no es nueva: según datos de la industria, los lanzamientos con narrativa histórica generan mayor permanencia en vitrinas y mejor rotación en canales digitales.
Detalles del diseño y el contexto deportivo que rodea el lanzamiento
Uno de los elementos más comentados de la camiseta es la inclusión del número “90+4”, un guiño a la clasificación agónica ante Rosario Central por los cuartos de final de la Libertadores 2016 con gol de Orlando Berrío.
La curiosidad del lanzamiento es su contraste con el presente deportivo. Mientras el club celebra los 10 años de su consagración continental, Atlético Nacional podría no disputar la Copa Libertadores 2026 si Junior confirma su título de Liga ante Deportes Tolima.
Sería un escenario inusual: una camiseta inspirada en la Libertadores lanzada en un año sin participación en ese torneo.
Recomendado: Messi jugará contra Atlético Nacional: Ya hay fecha
En el corto plazo, Nacional se concentra en la final de vuelta de la Copa BetPlay ante Independiente Medellín, programada para el miércoles 17 de diciembre. La ida finalizó con empate cero a cero y los dos equipos de la capital antioqueña se volverán a ver las caras para definir un nuevo campeón.