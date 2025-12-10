Messi jugará contra Atlético Nacional: Ya hay fecha

Inter Miami visitará Colombia el 31 de enero de 2026 para enfrentar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. El anuncio se hizo hoy en rueda de prensa y confirma la presencia de Lionel Messi en un partido de clubes en territorio colombiano por primera vez en su carrera.
El duelo hará parte de la pretemporada del vigente campeón de la MLS, que estará sin competencia oficial durante más de dos meses debido al calendario del fútbol estadounidense.
La preventa de boletería comenzará el 12 de diciembre, con precios entre $400.000 y $2 millones, administrados por Tribuna Verde, tiquetera oficial de Atlético Nacional. El evento fue denominado “El Partido de la Historia” y se espera ocupación total del estadio, que tiene una capacidad cercana a los 40.000 espectadores en partidos internacionales.
La visita de Inter Miami hace parte de una gira que también incluirá Perú y Ecuador, destinos que se anunciarán en las próximas semanas. El club viajará con todas sus figuras, entre ellas Lionel Messi y Rodrigo De Paul campeones del mundo con Argentina, además de los refuerzos que se confirmarán al inicio de 2026.
Inter Miami: campeón de la MLS y en pleno proceso de recambio
Inter Miami viaja como campeón de la MLS tras ganar la final ante Vancouver Whitecaps, un título que marcó el cierre de un ciclo para figuras históricas del equipo.
En esa misma noche se confirmó el retiro profesional de Jordi Alba y Sergio Busquets, dos de los socios más emblemáticos de Messi durante los últimos años. Además, Luis Suárez no continuará en el club y se espera que finalice su carrera en Uruguay.
Ante este escenario, la institución ya trabaja en la llegada de refuerzos para 2026. La gira de pretemporada servirá como plataforma para integrar a los nuevos jugadores y fortalecer la preparación del equipo dirigido por Javier Mascherano, quien asumirá su primera temporada completa al frente del plantel.
Por su parte, Atlético Nacional, anfitrión del amistoso, usará el partido como presentación deportiva de su proyecto para 2026. En la rueda de prensa, René Higuita destacó la relevancia del encuentro, señalando que será una oportunidad para mostrar una imagen positiva del país y para que los jugadores del club enfrenten a una figura histórica del deporte mundial.
Como curiosidad, Higuita recordó que él enfrentó a Diego Maradona a una edad similar a la que hoy tienen los jugadores de Nacional. Para el ídolo ‘verdolaga’, estos partidos dejan aprendizajes que marcan la carrera de un futbolista.
El 31 de enero de 2026, Medellín será centro del fútbol mundial con un evento que mezclará deporte, economía y proyección internacional. Un partido amistoso que promete convertirse en uno de los hitos deportivos más importantes del país en los últimos años.