Gigante fintech pagaría US$190 millones por el nombre del nuevo estadio del Inter Miami

La Fintech Nubank negocia los derechos de nombre del nuevo estadio del Inter Miami por un valor cercano a US$19 millones anuales durante diez años, lo que elevaría el contrato a US$190 millones. Este sería uno de los montos más altos registrados en la Major League Soccer para este tipo de activos comerciales.
El nuevo estadio del Inter Miami, conocido provisionalmente como Miami Freedom Park, tendrá capacidad para 25.000 espectadores y está proyectado para inaugurarse en abril de 2026. Inter Miami planea abrir el recinto con un partido de MLS ante Austin y el proyecto se consolidará como el centro operativo del club en su siguiente fase de crecimiento deportivo y comercial.
La posible inversión de Nubank coincide con su estrategia de avanzar en el mercado financiero estadounidense. La empresa ya solicitó una licencia bancaria para operar en ese país y su cofundadora, Cristina Junqueira, trasladó su base de trabajo a Miami para dirigir la expansión.
El acuerdo convertiría a la fintech en patrocinador principal de un estadio que tendrá exposición internacional por la presencia del argentino Lionel Messi y otras figuras del club.
Si se cierra en este diciembre, como reportan fuentes internacionales, el contrato posicionaría a Nubank entre los socios comerciales más relevantes del deporte estadounidense y le permitiría acceder a un activo con alta visibilidad regional.
Un contrato que compite con cifras de Europa y supera a varios gigantes
El valor que se negocia entre Nubank e Inter Miami destaca incluso frente a los mercados más consolidados del fútbol europeo. Los contratos de ‘naming rights’ más altos del mundo no superan por amplio margen la cifra que pagaría la Fintech brasilera.
Por ejemplo, el acuerdo por la BayArena del Bayer Leverkusen, considerado uno de los más altos del fútbol, se estima entre US$32 millones y US$35 millones anuales. El Spotify Camp Nou del Barcelona se mueve en cifras cercanas a US$23 millones a US$25 millones por temporada, mientras que el Allianz Arena del Bayern Múnich ronda los US$13 millones al año.
Y es que Inter Miami es uno de los clubes con mayor crecimiento en valor comercial en América. La presencia de Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba creó una plataforma para que las marcas busquen asociación directa con el club.
Nubank entraría en ese circuito con un activo que asegura visibilidad en eventos, transmisiones, señalización, activaciones y contacto con audiencias hispanas y angloparlantes.
Para la fintech, que tiene más de 95 millones de clientes en América Latina, la alianza con Inter Miami representaría una vía para fortalecer su marca en un mercado donde busca crecer en banca digital, crédito y servicios financieros.
La exposición masiva del estadio, sumada a la presencia del club en medios internacionales gracias a Lionel Messi y a las otras figuras ex Barcelona, ofrecería un canal para posicionar su identidad en Estados Unidos sin depender únicamente de campañas comerciales tradicionales.