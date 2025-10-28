Augusto Ocampo asume como ministro de Justicia encargado tras la renuncia de Eduardo Montealegre

La Presidencia de la República aceptó la renuncia del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y designó al actual secretario jurídico de Palacio, Augusto Ocampo, como encargado de la cartera.
El cambio se formalizó mediante el Decreto 1143 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, luego de que Montealegre presentara su renuncia “irrevocable” el pasado 24 de octubre.
La salida ocurre en un momento clave para el Gobierno, tras la presentación del borrador de ley para convocar una Asamblea Constituyente, una de las apuestas políticas más controvertidas del mandatario.
Montealegre: renuncia con carga política
En su carta de renuncia, Montealegre argumentó una “profunda indignación por el prevaricato” que, según él, habría cometido el Tribunal Superior de Bogotá al absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
“Una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver a un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez. Un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime”, escribió Montealegre.
En la misma comunicación, añadió: “Como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad. Esto implica que, es mi deber, acudir a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador”.
La renuncia también se produce en medio de una investigación abierta por la Procuraduría General, a cargo de Gregorio Eljach, por presunta participación en política, lo que incrementó las tensiones entre ambos altos funcionarios.
¿Quién es Augusto Ocampo?
El nuevo ministro encargado, Augusto Ocampo, es abogado, es considerado un aliado cercano del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, con quien trabajó en la Alcaldía de Ibagué y posteriormente en la Bogotá Humana de Gustavo Petro.
De perfil progresista, Ocampo fue uno de los fundadores de la Primera Línea Jurídica, un colectivo de abogados que brindó defensa legal a jóvenes detenidos durante el estallido social de 2021. Es especialista en investigación criminal y ha sido juez, magistrado auxiliar y conjuez del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
Antes de esta designación, ya había asumido encargos dentro del gabinete tras la salida de Ángela María Buitrago, quien renunció en medio de tensiones internas y denuncias sobre supuestas injerencias del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Dapre, Angie Rodríguez.