Ahora | Ecopetrol suspende oferta de adquisición por petrolera Brava en Brasil

La petrolera estal colombiana Ecopetrol informó este lunes la suspensión temporal de la Oferta Pública de Adquisición Voluntaria que había lanzado hace algunas semanas por su similar Brava en Brasil.
Detalló que su filial Ecopetrol Investimentos do Brasil Ltda. ha recibido requerimientos de ajustes por parte de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM), aunque sin dar más detalles al respecto.
Dijo la empresa que, con el fin de cumplir integralmente con la regulación aplicable, se ha determinado suspender la OPAV hasta nuevo aviso.
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En consecuencia, indicó que “la subasta de la oferta se reanudará en una fecha por definir por la CVM, una vez se hayan realizado y aprobado los ajustes correspondientes y se cumplan todas las condiciones precedentes previstas en el documento publicado en la bolsa de valores B3, en Brasil”.
Tal como lo anticipó Valora Analitik el pasado 23 de abril, la petrolera colombiana buscaba ampliar su horizonte de negocios y reservas.
El presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, dijo días después que la intención de la compañía es adquirir al menos 51 % de esta empresa brasileña.
Manifestó que, en caso de concretarse el proceso de adquisición de Brava Energy, compañía petrolera y gasífera ubicada en Brasil, los primeros barriles de producción podrían recibirse a finales de 2026.