La plataforma Auna presentó sus resultados del cierre fiscal 2025, resaltando el desempeño de la operación en Perú y Colombia.
Los datos consolidados muestran que los ingresos aumentaron un 4 % en divisas a 4.385 millones de soles y se mantuvieron sin cambios respecto a lo reportado. Por su parte, los flujos de caja (tanto operativo como libre) aumentaron un 2 % interanual y un 35 % interanual, respectivamente.
En lo referente a la utilidad neta, la cifra ajustada fue de 336 millones de soles, lo que se traduce en una aceleración respecto a los 146 millones de soles reportados en el periodo fiscal de 2024.
La operación en Colombia
De acuerdo con la empresa, los resultados se mantuvieron en línea con las expectativas.
En ese sentido, en 2025, la compañía amplió sus modelos de reparto de riesgos del 17 % de los ingresos del segmento en el cuarto trimestre de 2024 al 21 % en el cuarto trimestre de 2025. Esta estrategia le permitió ampliar la cobertura a tres millones de personas en el territorio nacional.
“Esta migración deliberada hacia soluciones más personalizadas para pagadores, médicos y pacientes nos brinda una oportunidad única para integrar aún más a Auna en muchas vidas en Colombia. También nos permite obtener estructuras de reembolso predecibles, reducir la volatilidad del negocio, mejorar la visibilidad del flujo de caja y avanzar en nuestra franquicia en Colombia”, destacó la firma.
En el caso de Perú, la red integrada consolidada y la red de prestación de servicios de salud aumentaron sus ingresos un 11 % y su Ebitda ajustado un 14 %. En oncología, el MLR mejoró hasta un mínimo histórico del 48,5 %, lo que refleja una gestión de precios rigurosa y una eficiencia continua en la gestión de la atención.
Para el año fiscal 2026, Auna espera un crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 12 % FXN, dentro de un rango del 10 % al 14 %, impulsado por el impulso comercial continuo y la ejecución operativa en sus mercados principales.
