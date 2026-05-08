Usuarios de Uber utilizarán el mismo código pin de verificación en cada recorrido

Uber empezará a implementar a partir de esta semana en Colombia una mejora en su sistema de verificación: un código PIN personal que permite confirmar el inicio de cada recorrido de forma más simple y segura.
Con esta actualización, los usuarios pueden definir un código propio de cuatro dígitos, fácil de recordar. A diferencia del código PIN dinámico, este código se mantiene fijo, lo que facilita su uso sin depender del celular al subir al vehículo, haciendo el proceso más ágil en casos como salidas nocturnas, zonas con baja conectividad o batería limitada. Además, puede cambiarse en cualquier momento.
“En Uber seguimos desarrollando herramientas que fortalecen la seguridad sin perder simplicidad en la experiencia. Con el código PIN personal, buscamos que cada usuario tenga una forma más confiable y práctica de confirmar el trayecto desde el inicio”, afirmó Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber para la región Andina, Caribe y Centroamérica.
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La mejora, también disponible para Uber Taxi, hace parte de las más de 40 herramientas y funciones de seguridad con las que cuenta la app en Colombia.
Así, Uber sigue integrando funciones diferenciales para pedir un taxi con herramientas como: procesos de verificación, monitoreo en tiempo real, detección de anomalías, grabación de audio y video y calificación mutua.