Autocom busca llegar a más de 30 concesionarios en Colombia

El importador automotor, Autocom, con sus marcas JAC, Jetour y Karry, anunció la apertura de nuevos concesionarios en Bogotá con Gama Motors y la Zona del Caribe con la llegada de Fujiyama.
Con este movimiento, la compañía continúa con un crecimiento sostenido frente al año anterior, al tiempo que amplía su portafolio.
Dentro de su plan de expansión, la compañía va a incluir la inauguración de concesionarios en ciudades intermedias y capitales estratégicas. “Queremos estar más cerca del consumidor colombiano, ofreciendo nuevas alternativas de movilidad y un servicio posventa de calidad. Nuestro crecimiento es el reflejo de una demanda cada vez más interesada en modelos eficientes y accesibles”, dijo Juan Diego Galindo, gerente general de Autocom.
Las apuestas
Entre las apuestas recientes de la compañía se encuentra la introducción de la Jetour T2 Híbrida, una SUV que responde al interés de los colombianos por opciones más sostenibles y con menor consumo de combustible.
Además, Autocom prepara novedades para el próximo Salón del Automóvil, evento en el que anunciará nuevas alianzas y presentará modelos que refuercen su apuesta por la movilidad inteligente.
“En respuesta con el crecimiento que ha tenido la industria en el país, desde Autocom queremos seguir apostando por expandir nuestra red de concesionarios, para que cada vez más colombianos puedan acceder a cualquiera de nuestros vehículos, tanto en la categoría de comerciales y productivos con JAC Motors y Karry, como en particulares con nuestras marcas JAC eléctricos y Jetour”, aseguró Galindo.
Con estas aperturas, la red de concesionarios de Autocom alcanzará más de 30 puntos en Colombia.