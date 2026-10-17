Auxilio de transporte en Colombia transformaría su valor: Así quedaría si le hacen este aumento

A medida que se acerca el cierre de 2026, crece la expectativa por el incremento del salario mínimo en Colombia para 2027. La discusión estará marcada por factores como la inflación, el comportamiento de la economía y las propuestas que presenten los representantes de los trabajadores y los empresarios durante la mesa de concertación.
En ese contexto, un aumento del 8 % serviría como escenario de referencia para calcular cuánto recibirían los trabajadores que devengan un salario mínimo. Sin embargo, esta cifra es hipotética y dependerá de las negociaciones que se adelanten para definir el ajuste del próximo año.
Si el incremento acordado fuera del 8 %, el salario mínimo mensual pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.890.977. Esto representaría un aumento de $140.072 frente al valor vigente en 2026.
El auxilio de transporte también tendría un ajuste bajo este mismo supuesto. Su valor mensual pasaría de $249.095 a cerca de $269.023, lo que equivaldría a $19.928 adicionales.
De esta manera, un trabajador que tenga derecho a ambos conceptos recibiría un ingreso mensual de $2.160.000 en 2027. Este resultado dependería de que el incremento del 8 % se aplique tanto al salario mínimo como al auxilio de transporte.
Es importante aclarar que estos valores corresponden a una proyección y no a cifras oficiales para 2027. Los montos definitivos se conocerán una vez se expidan las disposiciones correspondientes.
¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte en Colombia?
En Colombia, el auxilio de transporte está dirigido, por regla general, a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y necesitan desplazarse hasta su lugar de trabajo, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la normativa.
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Este pago busca contribuir a cubrir los gastos de movilización entre la vivienda y el sitio donde se desarrollan las labores.
No obstante, existen situaciones en las que el trabajador no tiene derecho a recibirlo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el empleador suministra directamente el servicio de transporte o cuando el empleado vive en el mismo lugar donde trabaja y no necesita desplazarse.