AV Villas ofrece una de las tasas más altas del mercado en su cuenta de ahorros: así puede abrirla

El Banco AV Villas ofrece, en su Cuenta de Ahorros con Rentabilidad, una tasa del 10,5 % efectiva anual (E.A.), una de las más altas del mercado financiero, junto con su nuevo CDT en línea.
De igual manera, los usuarios pueden abrir la cuenta desde la App AV Villas o la Banca Virtual, sin trámites presenciales y con una inversión inicial desde $500.000.
Rentabilidad de la cuenta de ahorros
La Cuenta de Ahorros con Rentabilidad de AV Villas permite a los usuarios hacer crecer su dinero desde $500.000 en adelante, por medio de sus ‘Bolsillos Rentables’, espacios virtuales que generan rendimientos automáticos.
Cada cliente puede crear diferentes bolsillos para organizar sus ahorros por objetivos con una tasa del 10,5 % E.A.
Además, el producto permite disponer del dinero cuando se necesite sin perder los rendimientos generados con un proceso 100 % digital.
Para solicitar la apertura de la cuenta de ahorros, podrá hacerlo ingresando a través de este enlace.
Recomendado: Ranking de bancos logró sumar una entidad más a su lista de ganancias a agosto, de cuál se trata
CDT en línea
Complementando su portafolio de productos digitales, AV Villas también ofrece su CDT en línea, una opción para quienes buscan invertir con una tasa fija garantizada.
El CDT puede abrirse desde $500.000 y con un plazo mínimo de 90 días en adelante, permitiendo al usuario transferir fondos desde cualquier entidad financiera a través de PSE o mediante sus llaves registradas en Bre-B.
Asimismo, todo el proceso se realiza en línea, sin necesidad de desplazamientos ni documentación física.
Para ello, ingresando a través de este enlace podrá solicitar la apertura del CDT.
La Cuenta de Ahorros con Rentabilidad del 10,5 % E.A. y el CDT en línea se consolidan como alternativas para quienes buscan hacer crecer su dinero en un entorno financiero cada vez más digital.