Avanza la construcción de la Estación 2 de la Línea 1 del Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que desde este 17 septiembre de 2025 continúa la construcción de la Estación 2, ubicada en la avenida Villavicencio/ carrera 86b – carrera 86g, en el suroccidente de la ciudad.
De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), dentro de las actividades, se realizará el izaje de vigas cajón hacia el nivel superior de la estación.
Para facilitar estos trabajos el tráfico vehicular, la ciclorruta y el sendero peatonal se desplazarán hacia el costado norte de la avenida Villavicencio.
Para ello, es importante tener en cuenta la información sobre las obras en la Estación 2 de la Línea 1 del Metro de Bogotá:
- Esta actividad consiste en el izaje de las vigas cajón al nivel superior de la estación 2.
- Se habilitarán corredores seguros para el tránsito de peatones y ciclistas durante los cierres de obra.
- Las rutas del componente de rutas TransMizonal de TransMilenio o SITP no presentarán afectación.
Avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá
Las obras avanzan a lo largo del trazado de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que ya registra un 62,16 % de ejecución con corte al 31 de agosto.
En la avenida Villavicencio, en la avenida Primero de Mayo, la calle Octava Sur, la calle Primera y en la avenida Caracas, se evidencia cada vez más los trabajos que dan paso al viaducto que tendrá en total de casi 24 kilómetros de trazado.
El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que arribó a Bogotá el pasado jueves 11 de septiembre, fue ensamblado completamente y será sometido a pruebas de rodaje en las vías internas del Patio Taller de Bosa, ubicado en el suroccidente de la capital.