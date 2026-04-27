Tráfico aéreo en Colombia mantuvo dinamismo al cierre del primer trimestre de 2026

El transporte aéreo en Colombia creció durante marzo de 2026, lo que permitió consolidar un balance positivo en el primer trimestre del año, según el informe presentado por la Aeronáutica Civil.
De acuerdo con la entidad, en el tercer mes del año se movilizaron 4,9 millones de pasajeros, cifra que representó un incremento del 9,9 % frente al mismo periodo de 2025.
En términos absolutos, este resultado equivale a 451.000 viajeros adicionales. Este comportamiento contribuyó a que el trimestre cerrara con una variación positiva del 8,7 %, lo que confirma un inicio de año favorable para el sector aéreo.
En el mercado doméstico, entre enero y marzo se transportaron 8,5 millones de pasajeros, lo que significó un crecimiento del 8,6 %.
Este dinamismo se concentró en varias ciudades principales, entre ellas Cali, Medellín, Barranquilla, Montería y Popayán.
Esta última registró un aumento significativo en el flujo de viajeros, impulsado en gran medida por la temporada vacacional, lo que muestra un mayor interés por destinos turísticos emergentes dentro del país.
En cuanto al tráfico internacional, marzo cerró con 2,15 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento interanual del 10,6 %.
En el acumulado del primer trimestre, el número de viajeros alcanzó los 6,5 millones, con una expansión del 8,9 %.
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Entre los destinos con mayor movimiento se destacaron las conexiones hacia México, República Dominicana, Argentina, Guatemala, El Salvador y las Antillas Holandesas, mercados que continúan ampliando su participación dentro de la red aérea del país.
Alza en el mercado de carga aérea
El transporte de carga y correo también mostró resultados positivos.
Durante los tres primeros meses del año se movilizaron 244.000 toneladas, lo que representa un incremento del 4,7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Solo en marzo, el volumen alcanzó las 83.000 toneladas, con un crecimiento del 6,8 %.
El segmento internacional lideró este comportamiento, con 209.000 toneladas transportadas en el trimestre, impulsadas principalmente por el crecimiento del comercio electrónico y la consolidación de rutas de largo alcance.
De su parte, el mercado nacional registró 35.000 toneladas, con una variación positiva del 4,4 %. No obstante, en marzo este segmento evidenció un repunte más pronunciado del 9,6 %, asociado a la distribución de mercancías tanto en corredores principales como secundarios.