Ranking de aeropuertos más transitados del mundo: el líder supera los 100 millones y así queda Colombia 

Viajar en avión dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad cotidiana para millones de personas en el mundo. Ya sea por turismo, negocios o conexiones internacionales, el crecimiento del tráfico aéreo refleja directamente el pulso de la economía global.
El nuevo ranking de los aeropuertos más transitados del mundo no solo muestra quién lidera, sino cómo se están moviendo los flujos de pasajeros y qué papel juega Colombia en esa dinámica.
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Según Airports Council International (ACI) World, el tráfico aéreo global alcanzó en 2025 cerca de 9.800 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 3,6 % frente a 2024 y un aumento del 7,3 % respecto a niveles prepandemia de 2019. Este repunte consolida la recuperación del sector, aunque también evidencia nuevos desafíos operativos y geopolíticos que están redefiniendo el mapa aéreo mundial.
El aeropuerto que lidera el mundo supera los 100 millones
En ese escenario, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (Estados Unidos) se mantiene como el más transitado del planeta, con 106,3 millones de pasajeros en 2025, conservando una posición que ha ocupado durante 27 de los últimos 28 años.
Le siguen el Aeropuerto Internacional de Dubái, con 95,2 millones de pasajeros, y el Aeropuerto de Tokio Haneda, con 91,7 millones, que escaló una posición en el ranking. Más atrás aparecen hubs clave como Dallas/Fort Worth, Shanghái Pudong y Chicago O’Hare, todos con cifras superiores a los 80 millones de viajeros anuales.
El ranking de ACI World se basa en el tráfico total de pasajeros, incluyendo tanto viajeros embarcados como desembarcados, además de aquellos en tránsito (contados una sola vez). Este indicador permite medir la verdadera capacidad de un aeropuerto como nodo de conectividad global.
En el caso del top 10, estos aeropuertos concentran cerca del 9 % del tráfico global, lo que evidencia su peso estratégico en la red aérea mundial.
El crecimiento del tráfico aéreo en 2025 estuvo impulsado principalmente por la recuperación de los vuelos internacionales, que alcanzaron los 4.000 millones de pasajeros, con un incremento del 5,9 % frente a 2024.
Sin embargo, el entorno global sigue siendo incierto. Factores como tensiones geopolíticas, restricciones de espacio aéreo y cambios en las rutas están alterando los patrones de conectividad.
Incluso hubs clave como Dubái han enfrentado disrupciones operativas en 2026 debido a conflictos en Medio Oriente, lo que ha obligado a aerolíneas y pasajeros a buscar rutas alternativas.
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Justin Erbacci, director general de ACI World, destacó que estos aeropuertos “mantienen en movimiento a personas y mercancías, apoyando el comercio global, el turismo y el crecimiento económico”, pero advirtió que será necesario fortalecer la inversión en infraestructura para sostener la demanda.
Colombia: crecimiento sostenido pero lejos del top global
Aunque Colombia no figura en el ranking de los 10 aeropuertos más transitados del mundo, el país también muestra señales de crecimiento en el transporte aéreo.
De acuerdo con la Aeronáutica Civil, en 2025 se movilizaron cerca de 100 millones de pasajeros en los 374 aeropuertos del país, lo que representa un aumento del 0,6 % frente a 2024 y mantiene el tráfico por encima de niveles prepandemia.
El principal hub del país sigue siendo el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, con 45,4 millones de pasajeros, una cifra que, aunque relevante a nivel regional, aún está lejos de los grandes centros globales que superan los 80 o incluso 100 millones de viajeros.
Le siguen el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, con 14,2 millones de pasajeros, y el Rafael Núñez de Cartagena, con 7,6 millones, consolidando el peso de estas terminales en la conectividad nacional e internacional.
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Los 10 aeropuertos más transitados del mundo en 2025
- Hartsfield-Jackson Atlanta (EE. UU.) – 106,3 millones de pasajeros
- Dubái (Emiratos Árabes Unidos) – 95,2 millones
- Tokio Haneda (Japón) – 91,7 millones
- Dallas/Fort Worth (EE. UU.) – 85,7 millones
- Shanghái Pudong (China) – 85,0 millones
- Chicago O’Hare (EE. UU.) – 84,8 millones
- Londres Heathrow (Reino Unido) – 84,5 millones
- Estambul (Turquía) – 84,4 millones
- Guangzhou Baiyun (China) – 83,6 millones
- Denver (EE. UU.) – 82,4 millones