El producto que muchos viajeros traen de España y ahora no podrá entrar a Colombia

Viajar al exterior no solo implica conocer nuevos destinos. Para muchos colombianos, regresar también significa traer recuerdos, detalles o productos típicos para compartir con familiares y amigos. Entre esos, hay uno que se ha vuelto casi infaltable en quienes visitan España.
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Sin embargo, ese hábito está cambiando. En los últimos días, varios viajeros se han encontrado con una sorpresa al llegar a Colombia: productos que tradicionalmente ingresaban sin mayor problema ahora están siendo retenidos en los aeropuertos.
“De España a Colombia en el aeropuerto del ICA me quitó todo el jamón ibérico…”, relató una viajera a Valora Analitik, reflejando una situación que ya se está repitiendo en distintos puntos de ingreso al país.
La alerta sanitaria que cambió las reglas para viajeros provenientes de España
Detrás de estas retenciones hay una razón sanitaria de alto impacto. Desde este año, está vigente una alerta del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) dirigida a viajeros procedentes de España, tras la confirmación de focos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en ese país. Esta situación activó medidas más estrictas para evitar el ingreso del virus a Colombia.
El organismo fue enfático en su llamado: se deben extremar las medidas de bioseguridad para proteger el estatus sanitario del país, que actualmente se mantiene libre de esta enfermedad.
Prohibición total a varios productos: no solo es el jamón ibérico
La medida más relevante es clara y no admite excepciones. El ICA estableció la “prohibición absoluta de ingreso de productos porcinos o cualquier producto derivado del cerdo” provenientes de España, lo que incluye jamones curados, chorizos, salchichones, mortadelas y carne de cerdo fresca o procesada.
Esto significa que el popular jamón ibérico, uno de los productos más apetecidos por viajeros colombianos, ya no puede ingresar al país bajo ninguna circunstancia.
La razón es técnica: el virus de la peste porcina africana puede sobrevivir en ciertos productos procesados, lo que los convierte en un riesgo potencial de transmisión.
Por ello, estos alimentos están siendo retenidos y decomisados en los aeropuertos por las autoridades sanitarias. Además de la prohibición de productos, hay una segunda medida que está pasando más desapercibida.
El ICA exige que cualquier persona que haya visitado granjas o tenido contacto con cerdos en España debe reportarlo al llegar a Colombia. Esta notificación permite activar protocolos de desinfección y control.
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La medida no se limita solo a España. También se mantiene alerta sobre países como Italia, Polonia y Alemania, donde la enfermedad ha tenido presencia reciente. El objetivo es evitar cualquier riesgo de ingreso del virus, incluso por contacto indirecto.
Una enfermedad que no afecta a humanos, pero sí a la economía
La peste porcina africana no representa un riesgo para la salud humana. Sin embargo, su impacto económico puede ser devastador.
Se trata de una enfermedad altamente contagiosa y mortal para cerdos domésticos y silvestres, sin vacuna disponible y con capacidad de propagación rápida.
Según el ICA, su ingreso al país podría generar pérdidas de hasta $10.000 millones y afectar una industria que genera más de 400.000 empleos directos e indirectos en Colombia.
El impacto no sería solo para productores. También afectaría el precio de los alimentos, la oferta de productos porcinos y la estabilidad de miles de familias que dependen de esta actividad.
La peste porcina africana está presente en más de 50 países en África, Europa y Asia desde 2007, y en 2021 registró un rebrote en América, específicamente en República Dominicana.
Desde entonces, la enfermedad ha sido considerada una de las mayores amenazas para la seguridad alimentaria y la producción pecuaria a nivel mundial.
Su expansión ha generado restricciones comerciales, sacrificios masivos de animales y pérdidas económicas en varios países.
Lo que antes era un souvenir gastronómico común ahora puede convertirse en una pérdida inmediata al llegar al país. Más allá del decomiso, el ICA insiste en que estas medidas buscan proteger un activo estratégico: la sanidad pecuaria nacional.
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En adelante, los viajeros deberán informarse antes de regresar y evitar transportar productos de origen porcino, especialmente desde países con alerta sanitaria.