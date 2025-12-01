Avianca informó que en tres días ha logrado la actualización del software -ordenado por Airbus en el mundo la semana pasada- de cerca del 90 % de la flota afectada.
Así mismo, la empresa confirmó que ya inició la actualización de los últimos aviones gracias a la importación acelerada de Software desde Francia por parte del fabricante europeo.
“Seguimos trabajando de la mano de las autoridades y del fabricante para recuperar completamente la operación lo más pronto posible. A la fecha, se han visto afectados 233 vuelos y 35.708 pasajeros -de los cuales 29.881 corresponden a pasajeros en Colombia-”, dijo la compañía a través de un comunicado.
En línea con lo informado horas antes por la Aeronáutica Civil, ante la contingencia, todos los clientes impactados fueron protegidos con alternativas como reubicación en vuelos de Avianca, reubicación en vuelos de otras aerolíneas con las que la compañía tiene relación comercial, y reembolso de los trayectos no utilizados.
¿Cómo está manejando Avianca la contingencia por la actualización en sus aviones?
Dada la situación que se vive desde la semana pasada en el sector aéreo mundial, Avianca ha puesto a disposición de sus clientes afectados un plan de atención integral que incluye varias alternativas.
En primera instancia, incrementó el personal en aeropuertos para brindar asistencia y habilitar espacios especiales para personas de la tercera edad, con niños o con alguna discapacidad. En el caso del aeropuerto de Bogotá, el refuerzo fue de más de 50 personas.
Asimismo, la empresa aumentó la capacidad de los equipos de Contact Center y reembolsos, lo que ha permitido responder más contactos y procesar reembolsos en tiempo récord.
Y, como última medida, también activó la implementación de nuevos canales de comunicación, como WhatsApp, para informar irregularidades y alternativas a los clientes.
Es importante anotar que -de acuerdo con el balance de la Aerocivil- actualmente solo faltan por actualizar 19 aviones de Avianca, mientras que los de Latam y JetSmart, las otras dos empresas más impactadas por la contingencia en el país ya completaron las revisiones.
“Avianca agradece a los clientes afectados por su paciencia y entendimiento en esta situación de fuerza mayor. Los esfuerzos de todo el equipo, en especial de los más de 2.500 técnicos, siguen enfocados en recuperar la totalidad de la operación lo más pronto posible”, finalizó la compañía.