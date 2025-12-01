La Aeronáutica Civil de Colombia dio un parte de tranquilidad este 1 de diciembre por la situación que desde la semana pasada se presenta con la actualización de los sofwares ordenada por Airbus a todas las líneas aéreas con aeronaves A320 en el mundo.
En el país, particularmente, Avianca, Latam y JetSmart han sido las tres empresas impactadas con la medida, siendo la primer de ellas la que tuvo que dejar el mayor número de aviones en tierra por las revisiones.
De acuerdo con las declaraciones del coronel Andrés Felipe Otero, director de operaciones de la Navegación Aérea de la entidad aeronáutica, con Caracol Radio, “las compañías y la actualización del software se ha venido realizando en tiempo récord”.
“Al principio estimábamos que nos podríamos demorar unos 15 días, pero en este momento calculamos que serán dos días más. Quiere decir que ese trabajo lo vamos a sacar en tiempo real. Vamos a ver si las condiciones para actualización del software nos lo permiten”, apuntó.
Durante el fin de semana, las aerolíneas han estado trabajando para poder realizar la actualización, de tal forma que de los 124 aviones que se tenían de Avianca, de las cinco de Latam y de la de JetSmart, la Aerocivil confirmó que prácticamente quedan “19 aeronaves por actualizar y estas son todas de Avianca”.
¿Cómo está la situación en los aeropuertos?
Con respecto a los itinerarios y las afectaciones a los pasajeros, la autoridad aeronáutica mencionó que hay que tener en cuenta que una vez se conoció la orden de Airbus de frenar la operación de las aeronaves, hasta concluir la revisión, esto causó un efecto “dominó” en los vuelos programados.
“El día sábado tuvimos 84 vuelos retrasados, más o menos unos 12.000 usuarios afectados y 63 % de solución para todos esos vuelos. Dentro de las soluciones que se les aplicaron a los usuarios, la primera fue la reacomodación -tanto en otros vuelos de la misma compañía como de otras compañías que han surtido de una forma bastante colaborativa entre todo el gremio de la aviación-“, comentó Otero.
En segunda instancia, cuenta que se les ha ofrecido a los pasajeros poder aplazar sus vuelos sin ningún costo durante los siguientes 180 días; y, como última medida, las compañías han optado por devolver el dinero.
“Desde el día viernes se realizó el PMU en cabeza de la señora ministra de transporte. María Fernanda Rojas, donde se empezaron a establecer todas estas medidas de contingencia para afectar lo menos posible al pasajero. Y durante todo el fin de semana el mismo director de la aeronáutica civil ha estado en presencia dentro de los aeropuertos”, relató el funcionario de la Aerocivil.
El balance de Airbus
El fabricante de aviones europeo publicó, en la mañana de este lunes, un balance de las actualizaciones en el mundo, tras la publicación de la Transmisión de Alerta a Operadores (AOT) el 28 de noviembre.
Según la compañía, de un total aproximado de 6.000 aviones potencialmente afectados, la gran mayoría ya ha recibido las modificaciones necesarias. «Estamos trabajando con nuestros clientes de aerolíneas para apoyar la modificación de menos de 100 aeronaves restantes y garantizar que puedan volver al servicio».
“Airbus se disculpa por cualquier dificultad y retraso causados a los pasajeros y a las aerolíneas por este evento. La compañía agradece a sus clientes, a las autoridades, a sus empleados y a todas las partes involucradas por su apoyo en la implementación de estas medidas”, finalizó.