Colombia inició una fase de estabilización operacional en su red aérea, luego de que el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil confirmaran avances en la actualización técnica de la flota Airbus A320 operada en el país.
Los resultados fueron presentados tras una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU), en la que participaron Avianca, LATAM y JetSmart, aerolíneas que han sido directamente impactadas por la actualización obligatoria del software suministrado por Thales.
De acuerdo con la información oficial, la normalización de la operación aérea avanza más rápido de lo previsto, con tendencias positivas tanto en los procesos técnicos como en la reducción de afectaciones a los pasajeros.
Avances en la actualización de aeronaves Airbus
El avance más relevante para el sector aéreo corresponde al proceso técnico de actualización de las aeronaves. De las 124 aeronaves afectadas al inicio de la contingencia, un total de 108 ya completaron la actualización, alcanzando un 87,1 % de normalización en la flota Airbus A320.
El ritmo de progreso ha sido distinto entre aerolíneas, pero todas reportan avances significativos:
- LATAM: 5 de 5 aeronaves actualizadas (100 %).
- JetSmart: 1 de 1 aeronave actualizada (100 %).
- Otras aerolíneas (principalmente Avianca): 102 aeronaves actualizadas (86,4 %).
Un elemento clave en la aceleración del proceso ha sido la optimización en los procedimientos técnicos. Inicialmente, 23 aeronaves debían ser trasladadas a taller, pero cuatro de ellas lograron actualizarse sin necesidad de movilización, reduciendo la carga operativa y dejando entre 19 y 20 unidades pendientes.
La empresa Thales completó los controles de calidad y liberó el software final, habilitando el paso clave para cerrar la contingencia. Ya se coordina su transferencia inmediata a los talleres autorizados y la importación de insumos.
Mientras avanzan las actualizaciones, el impacto operacional ha comenzado a disminuir de forma consistente. El sábado se reportaron 98 vuelos cancelados, la cifra bajó a 64 vuelos afectados el domingo, incluyendo retrasos, ajustes de itinerario y cancelaciones.
Durante el 29 y 30 de noviembre, se consolidaron 148 vuelos afectados (80 nacionales y 68 internacionales), con un total de 22.630 pasajeros impactados.
Gobierno exige a Airbus cumplir con entregas pendientes
Paralelo al avance técnico, el Gobierno nacional reiteró una exigencia directa a Airbus, solicitando la entrega inmediata del software pendiente para culminar las actualizaciones restantes. El Ministerio de Transporte insistió en que la seguridad aérea es “innegociable” y que ninguna aeronave volverá a operar sin cumplir el 100 % de los estándares técnicos requeridos.
“La recuperación está avanzando más rápido de lo previsto, pero no bajamos la guardia. Airbus debe entregar sin dilación el software faltante. La seguridad aérea no se negocia”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.
La Aeronáutica Civil y las aerolíneas mantienen un monitoreo 24/7, con comunicaciones permanentes entre los equipos técnicos, el PMU y los pasajeros. De acuerdo con las proyecciones oficiales, la normalización total podría consolidarse en los próximos días, una vez se actualicen las aeronaves pendientes.
El contexto de la contingencia se remonta al viernes 28 de noviembre, cuando Airbus notificó a nivel global la necesidad de una actualización urgente de software en una parte significativa de las aeronaves de la familia A320.
Como respuesta, la Aeronáutica Civil ordenó que todas las aeronaves involucradas debían permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento hasta que completaran los trabajos mandatorios exigidos por el fabricante.
