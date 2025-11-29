La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia anticipa uno de los periodos de mayor dinamismo en movilidad internacional de la última década.
Según sus más recientes proyecciones, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 el país registrará alrededor de 123.000 movimientos migratorios adicionales por mes, lo que representa un crecimiento del 6,4 % frente al mismo periodo del año anterior.
Este aumento confirma el fortalecimiento del turismo internacional, la recuperación del tráfico aéreo y el creciente posicionamiento de Colombia como destino competitivo en la región.
Las estimaciones oficiales indican que Colombia cerrará 2025 con más de 21,7 millones de flujos migratorios, cifra histórica que supera en más del 6 % el comportamiento de 2024.
El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, seguirá liderando la movilidad internacional del país con 12,5 millones de movimientos proyectados y un crecimiento sostenido del 5 %.
No obstante, el mayor impulso proviene del Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, que alcanzaría más de 4,1 millones de movimientos y un destacado crecimiento del 11 %, consolidándose como uno de los hubs aéreos de más rápida expansión en Colombia.
En otros aeropuertos fundamentales para el turismo también se evidencia un comportamiento positivo. Cartagena, a través del Aeropuerto Rafael Núñez, cerraría el año con 1,68 millones de movimientos y un crecimiento del 5,7 %. Cali, en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, alcanzaría 1,14 millones de movimientos y un aumento del 9 %. Por su parte, el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, prevé finalizar 2025 con 410.672 movimientos. Estos resultados reflejan la diversificación del turismo impulsada por la oferta cultural, gastronómica y de negocios en las principales regiones del país.
Gasto de turistas, tendencias de viaje y procedencia de visitantes
El fortalecimiento del turismo internacional también se evidencia en el gasto promedio de los visitantes. Según cifras del Dane para el primer trimestre de 2025, Bogotá registró un gasto promedio de 102,3 dólares diarios por turista, mientras que Antioquia alcanzó 119,9 dólares y Bolívar 211,5 dólares, impulsado por la alta demanda turística en Cartagena.
En cuanto a las tendencias de viaje de los colombianos, durante los primeros meses del año se mantuvo una preferencia estable por destinos como Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y España.
El análisis de perfiles muestra que las mujeres tienen una mayor participación en viajes internacionales por turismo. Los jóvenes entre 18 y 29 años se posicionan como uno de los grupos más dinámicos, especialmente en Antioquia.
Recomendado: Las tendencias que marcarán los viajes en 2026: IA y experiencias futuristas serán claves
Las personas entre 30 y 39 años continúan siendo el segmento más activo, mientras que a partir de los 50 años la movilidad turística tiende a disminuir gradualmente.
Respecto a la procedencia de viajeros extranjeros, Estados Unidos se mantiene como el principal origen, impulsado por su amplia conectividad aérea con Colombia y el interés creciente en destinos naturales y urbanos. México ocupa el segundo lugar, con una presencia destacada en Antioquia y la región Caribe.
También sobresalen viajeros provenientes de Perú, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Chile, fortaleciendo el turismo intrarregional.
Innovaciones en control migratorio y perspectivas para 2026
Ante el incremento proyectado en la movilidad internacional, Migración Colombia invitó a los viajeros a utilizar Biomig, su sistema de control migratorio automático que agiliza el tránsito internacional sin filas. Este mecanismo ya está habilitado para ciudadanos extranjeros en el Aeropuerto El Dorado y será ampliado progresivamente a otros aeropuertos internacionales del país.
Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, aseguró que “Colombia está viviendo uno de sus mejores momentos en movilidad internacional y turismo.
El aumento en más de 123.000 movimientos proyectados para esta temporada refleja la confianza de los viajeros y el posicionamiento del país como un destino competitivo, moderno y en expansión. La promoción turística con la campaña ‘Colombia, el país de la belleza’ ha sido exitosa”.
Con indicadores sólidos y un entorno favorable, Colombia se encamina hacia un cierre de 2025 marcado por la recuperación acelerada del turismo y perspectivas positivas para 2026, consolidando la movilidad internacional como un motor estratégico de desarrollo económico.