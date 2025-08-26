Avianca anunció importante cambio en su imagen: De esto se trata

La aerolínea Avianca anunció renovación de su imagen con la presentación de sus nuevos uniformes, los cuales se cambiaron por última vez en 2018. El reconocido diseñador Juanjo Oliva, con 25 años de trayectoria, lideró la propuesta creativa junto a Robert Duke, tripulante de cabina de Avianca y ganador del concurso interno ‘Laboratorio de Diseño’.
Los nuevos uniformes empezarán a lucirse desde diciembre de este año y vestirán a más de 10.000 colaboradores, entre pilotos, tripulantes, aeropuertos, mantenimiento, operadores terrestres y personal de Avianca Cargo.
Esta renovación marca un nuevo capítulo en la historia de la aerolínea, pues la última vez que cambió la uniformidad fue en el año 2018. Adicionalmente, a los uniformes antiguos se les dará un segundo uso en proyectos integrales en los que los materiales puedan recircularse y así minimizar su impacto ambiental.
“Cada uniforme representa mucho más que una prenda: simboliza la historia y el compromiso de quienes reciben a nuestros pasajeros, los acompañan en su viaje y hacen posible que Avianca siga conectando a Latinoamérica con el mundo. Esta renovación es un reconocimiento al profesionalismo y la pasión de nuestros colaboradores, verdaderos embajadores de la compañía y protagonistas de nuestra transformación”, Frederico Pedreira, CEO de Avianca.
Detalles de la nueva colección
Todos los uniformes incorporan una cinta azul y roja, inspirada en la renovación de marca de 2023: el azul que recuerda que ‘el cielo es de todos’ y el rojo que honra más de 105 años de historia.
Con los nuevos uniformes, se incluyen nuevas piezas como chalecos para aeropuertos, sobrefaldas para tripulantes, cinturones, fajines y pañoletas, diseñadas para brindar mayor confort y adaptabilidad a diferentes climas.
Los materiales son de alta calidad, frescos, versátiles, fáciles de cuidar, para todos los tipos de cuerpo y para que se adapten a cada rol.
En calzado, la colección suma mocasines, tacones y tenis, además de las botas para mantenimiento, operación terrestre y Avianca Cargo.
Para esta renovación se confeccionaron más de 282.000 prendas, de las cuales el 94 % fueron elaboradas con manos colombianas.