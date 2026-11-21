Las condiciones meteorológicas registradas durante la mañana del 20 de noviembre ocasionaron cierres temporales y restricciones operativas en los aeropuertos de Bogotá y Medellín, reduciendo su capacidad.
Las afectaciones generaron impactos en vuelos, conexiones e itinerarios en distintos aeropuertos de Colombia y en algunos servicios internacionales operados durante la jornada.
En este contexto, Avianca implementó un plan de contingencia para acelerar la recuperación de la red y facilitar los desplazamientos de sus clientes.
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“Durante la contingencia, nuestros esfuerzos se concentraron en garantizar que los viajeros pudieran continuar hasta su destino final. Aunque las condiciones meteorológicas estuvieron fuera del control de la aerolínea, atender y acompañar a nuestros pasajeros fue nuestra prioridad”, explicó la aerolínea.
El plan incluyó la disposición de 6.682 sillas más mediante 28 vuelos adicionales activados durante la noche y la madrugada, y aumentos de capacidad (10 upgrades, 6 de A320 a A787 y 4 de A319 a A320) en vuelos ya programados, en las rutas Bogotá-Barranquilla, Bogotá–Medellín, Bogotá–Cali y Bogotá–Cartagena.
Adicionalmente, se permitieron cambios de vuelo sin cobro de penalidad para los pasajeros afectados el 20 de noviembre, sujetos a disponibilidad.
También Se reforzaron los equipos de aeropuertos, las tripulaciones de vuelo y el contact center para apoyar la recuperación operacional y la atención de los pasajeros. Los viajeros recibieron información sobre los ajustes en sus itinerarios y las alternativas de vuelo.