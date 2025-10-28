En línea con su estrategia de expansión internacional, Avianca anunció el inicio de operaciones de dos nuevas rutas que conectan directamente a Bogotá con Monterrey (México) y Belém (Brasil).
Ambas son operadas con aviones Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros, fortaleciendo así la conectividad aérea en América Latina.
“El inicio de estas dos nuevas operaciones refleja nuestro compromiso con fortalecer la conectividad aérea en América Latina. Con Monterrey, reforzamos nuestra presencia en el mercado mexicano, mientras que abrimos una puerta inédita entre Colombia y el norte de Brasil, con nuestra ruta a Belém”, destacó Frederico Pedreira, CEO de Avianca.
Desde el Gobierno colombiano, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, celebró la noticia al resaltar que “estas nuevas rutas refuerzan la posición de Colombia como un hub estratégico para América Latina”.
La nueva ruta Bogotá–Monterrey inició operaciones el 26 de octubre, con cuatro frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes y domingo), ofreciendo más de 1.400 asientos semanales.
Con esta incorporación, Avianca amplía su presencia en México, donde ya cuenta con ocho rutas internacionales hacia Bogotá, San Salvador y San José, con destinos clave como Ciudad de México y Cancún.
Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo de Nuevo León, señaló que “con esta ruta, Nuevo León fortalece su relación con Suramérica, impulsa el intercambio turístico y amplía su proyección internacional rumbo al Mundial 2026”. Añadió que el aeropuerto de Monterrey ya cuenta con más de 60 rutas activas, siendo el segundo con más vuelos nacionales en México.
Así es el nuevo trayecto entre Colombia y Brasil
Por su parte, la nueva conexión Bogotá–Belém inició el 27 de octubre, con tres vuelos semanales: martes, jueves y sábado desde Brasil, y lunes, miércoles y viernes desde Colombia. Con más de 1.000 asientos por semana, esta operación marca un hito histórico para Avianca, al conectar por primera vez el norte de Brasil con su red de más de 80 destinos en América y Europa.
Marcelo Freixo, presidente de Embratur, calificó la apertura de la ruta como “un logro estratégico para el turismo brasileño”, destacando que la conexión llega en un momento clave, previo a la COP30 que se celebrará en Belém, y refuerza la imagen de un Brasil sostenible y abierto al mundo.
Con estas nuevas rutas, Avianca continúa consolidándose como una de las aerolíneas con mayor cobertura en el continente, ofreciendo a los viajeros más opciones para volar de forma directa, con precios competitivos y una experiencia ajustada a sus necesidades.