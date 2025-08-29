Avianca busca continuar posicionando las conexiones entre Colombia y México y anunció desde la capital de ese país que en los próximos meses se pondrá a disposición la nueva ruta entre Bogotá y Monterrey, un trayecto novedoso en toda su historia.
“Para nosotros siempre ha sido México una industria clave y para cualquiera que esté en la industria aeronáutica hay dos mercados clave, ahora tres. Brasil, que transporta la mitad del tráfico en toda América, México, y ahora Bogotá como punto y centro de conexiones”, afirmó Carolina Cortés, vicepresidenta de Reputación y Comunicaciones de Avianca.
De acuerdo con la ejecutiva, se va a arrancar “por primera vez una nueva ruta en nuestros 106 años de historia que es entre Bogotá y Monterrey. Tenemos previsto que esta empiece a partir del 26 de octubre”.
“Eso representa más o menos 1.400 sillas semanales y esperamos que esos aviones A320 vayan llenos de pasajeros hacia ambos destinos”, agregó.
Se tiene programado que la nueva operación de Avianca tenga cuatro frecuencias semanales los días lunes, miércoles, viernes y domingo.
Así es la operación de Avianca en México
El trayecto se suma a otras cuatro operaciones que ya tiene consolidadas la empresa en México, dos de ellas que van desde Ciudad de México a Bogotá y Medellín y las otras que conectan desde las mismas ciudades colombianas con Cancún.
Avianca, sin embargo, opera otros destinos como Ciudad de México hacia San Salvador y San José y Cancún a Guatemala y San Salvador de manera directa.
Es importante mencionar que a mediados del año pasado Avianca también anunció un acuerdo con Viva Aerobus para que los clientes que vuelan desde Colombia a Ciudad de México o Cancún pueden conectar con 28 ciudades mexicanas operadas por Viva Aerobus, mediante un solo tiquete e incluso un solo check-in.
Al mismo tiempo, los viajeros que lleguen con Viva Aerobus a Bogotá desde el AIFA, Cancún, Guadalajara o Monterrey podrían conectar con 23 destinos operados por Avianca dentro de Colombia