Avianca confirmó que suspendió la venta y operación de vuelos entre Colombia y Venezuela luego de la decisión anunciada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de ese país (INAC) de revocar la concesión a esta y otras seis aerolíneas.
La empresa aérea señaló que su prioridad continúa siendo la seguridad de sus pasajeros y colaboradores, razón por la cual activó varias alternativas de protección para quienes cuentan con reservas confirmadas hacia ese destino.
Medidas de protección y continuidad del servicio
En primera instancia, los viajeros en la ruta Bogotá–Caracas–Bogotá sin conexiones recibirán un reembolso proactivo, mientras que aquellos con vuelos en conexión dentro de un mismo tiquete podrán solicitar la devolución del tramo hacia o desde Venezuela e incluso gestionar el reembolso total del tiquete.
Además, Avianca habilitó la opción de viajar hacia o desde Cúcuta bajo condiciones especiales, una alternativa que permite mantener parte de la conectividad para los pasajeros afectados.
Los cambios podrán gestionarse a través de los canales oficiales de la aerolínea, incluyendo la página web, la aplicación móvil, el Contact Center, oficinas de venta, aeropuertos y agencias de viajes, en caso de tiquetes comprados por estos intermediarios.
“A lo largo de 106 años, Avianca ha contribuido a conectar países y culturas, con un énfasis permanente en la seguridad operacional”, dijo la empresa.
En el caso de Venezuela, la aerolínea suma más de seis décadas de operación que han impulsado el desarrollo económico y turístico entre ambas naciones.
“Confiamos en que la situación aérea en Venezuela evolucione de manera favorable y reiteró su disposición para retomar sus operaciones en ese mercado tan pronto como existan las condiciones necesarias para hacerlo”, finalizó la compañía.