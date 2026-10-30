Azúcar, café, verduras y gasolina aumentarían de precio con nueva reforma tributaria de De la Espriella

En la ley de rescate fiscal del presidente Abelardo de la Espriella se contemplan nuevos gravámenes y modificaciones en la carga tributaria de algunos bienes y servicios. Entre estos están el café, el azúcar y la gasolina. También se propone aplicar el impuesto al valor agregado (IVA) a las apuestas en línea, así como establecer mayores cargas tributarias para cigarrillos, vapeadores, cervezas y licores.
Por el lado de la gasolina, si se tiene en cuenta únicamente el impuesto al carbono contemplado, habría incrementos en la tarifa expresada en unidades de valor tributario (UVT) hasta 2029. El mismo mecanismo se aplicaría al ACPM o diésel, jet fuel, queroseno, gas, carbón y fuel oil.
En cuanto al azúcar, también habría impuestos a las bebidas ultraprocesadas endulzadas. Entre los bienes que estarían sujetos al gravamen se encuentran los extractos de malta, los jugos de frutas, las mezclas en polvo de extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate, el agua mineral y gaseada, entre otros productos con edulcorantes y otros insumos artificiales azucarados.
Otro de los bienes que serían gravados serían las frutas y verduras, junto con el café en grano, el maíz, los abonos, plaguicidas, sal y tractores, así como celulares, paneles solares y computadores, ya que saldrían de la lista de bienes excluidos del IVA. Entre los productos que permanecerían excluidos estarían la papa, la yuca, la arepa, la panela, el agua, la energía y el pan, según lo señaló Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Mientras que los juegos de suerte y azar serían gravados con el impuesto sobre las ventas (IVA) cuando se realice la apuesta y se expida el documento, formulario o boleta que dé derecho a participar en el juego. En el caso de los juegos de azar en línea, la base gravable sería el depósito de dinero realizado por los usuarios.
Por su parte, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, se pronunció sobre la ley de rescate fiscal del Gobierno. En primer lugar, señaló que Colombia necesita recuperar la estabilidad de su política fiscal. Sin embargo, manifestó su preocupación por el incremento de 5 % a 19 % del IVA para el café.
Según mencionó el dirigente gremial, este producto ha registrado incrementos en su precio al consumidor y, aun así, esto no se ha traducido en pérdidas de consumo. No obstante, advirtió que la capacidad de resistencia de la demanda del café tiene límites.
«Un incremento de esta magnitud podría contraer la demanda, afectar la industria nacional y debilitar los esfuerzos que venimos realizando para promover el consumo de café 100 % colombiano», manifestó en sus redes sociales.
Para Bahamón, esta medida también incentivaría la sustitución del café nacional por café importado, debido a sus menores precios. Además, señaló que detrás de este producto existe una industria y una cadena productiva que genera empleo para miles de familias productoras.
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«Gravar aún más el café no es un camino. Aportamos más al país creciendo el consumo. Con respeto institucional y desde nuestra orilla técnica hacemos un llamado al Gobierno y al Congreso para reconsiderar esta propuesta», afirmó.
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