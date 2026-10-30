Dólar en Colombia abre estable luego de presentación de la ley rescate del gobierno De la Espriella

El dólar en Colombia inició sesiones, en la última jornada de octubre, en los $3.170, apenas $1 más cuando se compara con el cierre anterior.
De momento, el valor máximo de la moneda estadounidense da cuenta de $3.1.77, mientras que el mínimo llegó a los $3.170.
Con esto de base, el dólar en Colombia alcanza un precio promedio de $3.173, lo que son $7 más cuando se compara con la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
Lo que mueve al dólar en Colombia
En el plano local, el mayor determinante es la ley de rescate que dio a conocer el gobierno De la Espriella y por medio de la cual se suben los impuestos a alimentos, servicios y también impone nuevos pagos a las empresas.
Al mismo tiempo, se eliminan beneficios tributarios. Las primeras declaraciones de los congresistas aseguran que apoyarán el recorte en el gasto, pero no la imposición de nuevos tributos.
De otro lado, el dólar en Colombia está muy pendiente de lo que sea la definición de las tasas de interés a manos del Banco de la República, tras la Junta que se llevará a cabo hoy.
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