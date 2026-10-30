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Mateo Ravagli y Daniel Puerta serán vicepresidentes en Banco de Bogotá; llegan a estas posiciones

Los ejecutivos asumirán sus nuevas posiciones en la entidad del Grupo Aval a partir del primero de noviembre.

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Estos son los nuevos vicepresidenrtes del Banco de Bogotá
Estos son los nuevos vicepresidenrtes del Banco de Bogotá. Foto: Valora Analitik.

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El Banco de Bogotá, la principal entidad bancaria del Grupo Aval, anunció ajustes en dos de sus vicepresidencias, las cuales implican un movimiento también al interior del holding financiero.

El banco dio a conocer que su Junta Directiva del banco aprobó este martes el nombramiento de Mateo Ravagli Torres como vicepresidente de Producto y Estrategia Digital.

Ravagli viene de ser vicepresidente de tecnología y operaciones en el Banco Popular, también parte de Grupo Aval, cargo que asumió el pasado 15 de noviembre de 2025.

Es ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes y cuenta con un máster en administración de empresas, finanzas y marketing en Northwestern University – Kellogg School of Management.

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Sede principal del Banco de Bogotá
Sede principal del Banco de Bogotá. Foto: Pablo Vega / Valora Analitik.

El otro nombramiento que recibió el visto bueno del Directorio de Banco de Bogotá fue el de Daniel Puerta Naranjo como vicepresidente de Banca de Personas. Ambos ejecutivos asumirán sus funciones partir del primero de noviembre de 2026.

Puerta es ingeniero de sistemas de la Universidad Eafit, con un posgrado en Administración de la Universidad de Medellín y un MBA de la University of Toronto – Rotman School of Management.

De igual manera, el banco indicó que Andrés Vásquez Restrepo, actual vicepresidente de Banca de Personas, continuará vinculado a la entidad financiera para acompañar el proceso de transición.

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