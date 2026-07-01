Analistas bajaron, con fuerza, sus proyecciones para el dólar en Colombia: ¿qué tan barato se pondrá?

Varios hechos condicionan el comportamiento del dólar en Colombia, siendo uno de los más significativos el desenlace del panorama político del país, con las votaciones del pasado 21 de junio.
En el marco de los recientes pronósticos, el mercado preveía que Abelardo de la Espriella sería el nuevo mandatario, con lo que el país se inclinaría a una política económica diferente.
Justamente luego de que se confirmara la victoria de De la Espriella, el dólar en Colombia bajó a mínimos no vistos en los últimos seis años, a pesar de los temores internacionales por un comercio exterior todavía resentido por conflictos geopolíticos.
Pareciera descartar el mercado la posibilidad de que la tasa de cambio, este año, vuelva a subir a niveles de los $4.000, que, según han manifestado algunos expertos, es también necesario para algunos sectores económicos del país, como el de los exportadores.
¿Qué viene para el dólar en Colombia?
La más reciente encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo muestra que, en mayo, la tasa de cambio cerró en $3.647 con una depreciación mensual de 0,7 %, alcanzando el máximo del mes el 20 de mayo ($3.797) y su valor mínimo el 28 de mayo ($3.632).
“El dato observado fue $123 menor al esperado en la encuesta de mayo ($3.770). Para junio de 2026, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.450 y $3.550, con $3.500 como respuesta mediana”, dice.
Con esto, la nueva proyección indica que, para diciembre de 2026, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.650, lo que representa una reducción sustancial frente al pronóstico de la edición anterior, cuando era de $3.800.
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Habrá que esperar lo que pueda pasar con el espacio que tenga el Banco de la República para bajar sus tasas de interés, al tiempo que los conflictos externos seguirían presionando el precio de algunas materias primas.