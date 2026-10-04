Baloto cayó en Nobsa, Boyacá: ganador se lleva premio de $61.600 millones

Un jugador de Nobsa, Boyacá, ganó el acumulado de Baloto por $61.600 millones en el sorteo 2717, realizado en la noche del 3 de octubre de 2026.
El premio es el mayor acumulado de Baloto desde 2017 y el cuarto más alto en la historia del juego. Además, es la primera vez que el gran acumulado cae durante 2026.
El tiquete ganador fue adquirido en un punto de venta de la red comercial aliada JER, bajo la modalidad manual. Los números seleccionados fueron 03, 10, 14, 26 y 31, junto con la súper balota 10.
El sorteo dejó además 40.239 ganadores, con premios totales por más de $61.965 millones.
Con la caída del acumulado en Nobsa, Boyacá se convirtió en el décimo departamento del país en el que ha caído el gran premio durante la actual concesión de Baloto, que comenzó en mayo de 2022. Bogotá y Santander han registrado dos caídas del acumulado cada uno.
¿Cómo reclamar el premio de Baloto?
El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para consultar los pasos y condiciones establecidos para reclamar los $61.600 millones.
El resultado se suma al balance de la actual concesión de Baloto. Desde su lanzamiento, el 25 de mayo de 2022, y hasta el 27 de septiembre de 2026, el juego ha entregado más de $425.617 millones en premios a 12.373.513 ganadores.
Durante ese mismo periodo, Baloto reporta transferencias por más de $268.982 millones al sistema de salud del país.