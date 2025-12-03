Banco Agrario presentó balance de utilidades, cartera y desembolsos; estas son las cifras

Banco Agrario presentó que, entre agosto de 2022 y septiembre de 2025, alcanzó utilidades netas por $1,8 billones, lo que representa un crecimiento del 54 % frente a la administración anterior. Este desempeño lo ubica en la quinta posición en el ranking de utilidades del sector bancario.
Asimismo, su cartera total superó los $24 billones, con un incremento del 56 % respecto al inicio de la administración actual, posicionándose como la séptima entidad por tamaño de cartera en el sistema bancario, y creciendo más de 27 puntos porcentuales por encima del sector bancario.
Desembolsos para el campo y programas sociales
Durante este periodo, el Banco Agrario realizó desembolsos por $37,7 billones, creciendo en un 67 % y beneficiando a 1,4 millones de clientes en todo el país, lo que ha permitido dinamizar la economía rural, impulsar proyectos productivos y mejorar la calidad de vida de las familias.
Adicionalmente, ha liderado programas sobre la inclusion financiera. Estos son:
- Joven Rural: desembolsaron $1,2 billones para 84.000 jóvenes, duplicando el monto frente a la administración anterior.
- Mujer Rural: destinaron $4,3 billones para 278.000 mujeres, con un crecimiento del 90 % en los montos desembolsados.
- Créditos Asociativos: irrigaron $313.606 millones, con un crecimiento del 439 % en monto desembolsado.
Además, logró activos por $41 billones, una solvencia del 17,59 % (superior al promedio del sector de 16,15 %) y las más altas calificaciones de riesgo —AAA local por Standard & Poor’s y BB+ internacional por Fitch Ratings—.
Por otra parte, en términos de rentabilidad, el Banco Agrario crece con los indicadores superiores al promedio:
- ROA (Retorno sobre Activos): 1,6 % frente al 1,3 % del sector.
- ROE (Retorno Patrimonial): 20,6 % frente al 12,6 % del sector.
- Eficiencia: 52,2 %, en línea con el indicador del sistema financiero (52,3 %).
“Gracias a nuestra presencia en el 99 % del territorio nacional, hemos logrado que la inclusión financiera sea una realidad para millones de personas. El Banco Agrario muestra cifras históricas en utilidades, cartera y desembolsos, y reafirma su papel estratégico en el crecimiento del sector agropecuario, la economía popular y la agroindustria.”, concluyó Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario.