Banco de Bogotá, Corficolombiana y Celsia lideran nuevas alzas en bolsa

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 26 de noviembre de 2025 en 2041,08 puntos registrando una leve variación positiva de 0,34 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 47,95 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.000 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.082 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $119.845 millones, mostrando una fuerte variación negativa de 57,50 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $282.178 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol sin cambios 0,00 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $35.032 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 0,73 %) que negoció $13.323 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a preferencial Grupo Sura (PFGrupsura + 0,23 %) que transó un monto de $13.125 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que suben 1,90 %.
- En la segunda casilla, Celsia (Celsia) que avanzó 1,27 %.
- Finalmente, los títulos del Banco de Bogotá (Bogotá) que se valorizaron 3,58 %.
Las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) cayeron – 2,90 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap