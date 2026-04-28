Se anuncia modernización del régimen de las OPA en Colombia

La Unidad de Regulación Financiera de Colombia anunció la expedición del Decreto 0451 de 2026, mediante el cual se da un paso clave en la modernización del mercado de valores colombiano, al actualizar las reglas de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) para hacerlas más transparentes, competitivas y favorables para los inversionistas.
Esta reforma hace parte de la estrategia para consolidar un mercado de capitales más profundo y dinámico, que contribuya al crecimiento económico, fortalezca el tejido empresarial y permita que el ahorro de los colombianos se canalice de manera más eficiente hacia la inversión productiva, anunció la entidad.
“La modernización del régimen de Ofertas Públicas de Adquisición es fundamental para fortalecer la transparencia y la competencia en el mercado de valores. Con este decreto avanzamos hacia un entorno más justo, donde los inversionistas —especialmente los minoritarios— cuentan con mejores herramientas para tomar decisiones informadas”, afirmó la directora de la URF, Larisa Caruso.
¿Qué cambia con este decreto?
- Se refuerza la protección de los accionistas, especialmente de los minoritarios, garantizando un trato igualitario en procesos de compra de acciones.
- Se promueve una mayor competencia, facilitando la aparición de ofertas competidoras que pueden mejorar el precio para los inversionistas.
- Se mejora la transparencia, exigiendo mayor información sobre quién compra, cómo se financia la operación y cuáles son sus intenciones con la empresa.
- Se fortalecen las reglas para la formación de precios, buscando que reflejen de manera más adecuada el valor de las compañías.
Principales avances del nuevo régimen
- Se organiza y unifica el régimen de OPA en un marco claro y autocontenido, facilitando su comprensión y aplicación.
- Se fortalece el régimen de información, incluyendo detalles sobre financiación, estructura de control y posibles conflictos de interés.
- Se permite realizar OPA voluntarias sobre acciones preferenciales, ampliando las opciones para los inversionistas.
- Se habilita que el emisor exprese su posición frente a la oferta, promoviendo mayor transparencia en el proceso.
- Se amplían las condiciones para la presentación de ofertas competidoras y se facilita su participación sin afectar las reglas de mercado.
- Se introduce un periodo de enfriamiento de 9 meses, alineado con estándares internacionales, para dar estabilidad al mercado.
- Se simplifican los procesos operativos:
- Menos trámites y mayor claridad en las mejoras de ofertas
- Reducción de publicaciones requeridas
- Plazos definidos (30 días) para aceptación
- Eliminación de barreras innecesarias como la suspensión de negociación
Conozca las disposiciones del Decreto 0451 de 2026 en el siguiente enlace.
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