Nueva OPA en Bolsa de Colombia: detalles y suspensión negociación de acción de importante empresa en mercado local

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) informó que recibió oficialmente una solicitud de autorización para una oferta pública de adquisición (OPA) sobre acciones ordinarias de Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Colombia), hecho que llevó a ordenar la suspensión temporal de la negociación bursátil de estos títulos en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
La SFC solicitó que esta información sea publicada en el boletín diario de la bvc y que se incorpore en los sistemas electrónicos de consulta por pantalla, con el fin de garantizar la debida divulgación al mercado y a los inversionistas.
La medida de suspensión busca precisamente asegurar condiciones de transparencia e igualdad de información mientras se conoce el aviso oficial de la oferta y se surten los trámites regulatorios correspondientes.
Detalles de la oferta
De acuerdo con la información remitida por la SFC, el precio de compra propuesto en la OPA será de US$0,0932 por cada acción ordinaria del emisor. El pago podrá realizarse en efectivo y en pesos colombianos o en dólares de EE. UU., lo que da flexibilidad a los accionistas frente a la moneda de liquidación de la operación.
La oferta se plantea con un rango relevante de adquisición, ya que busca comprar una participación mínima equivalente al 54,68 % del total de las acciones ordinarias de Colombia Telecomunicaciones y hasta un máximo del 68,35 %. Este rango sugiere una operación orientada a tomar una posición de control sobre la compañía, a la espera de que la autoridad financiera evalúe y autorice formalmente los términos de la OPA.
Con este anuncio, el mercado queda atento a los detalles adicionales de la OPA y al impacto que esta operación podría tener sobre el futuro accionario y estratégico de Colombia Telecomunicaciones, una de las compañías más relevantes del sector de telecomunicaciones en el país.
Hay que recordar que la empresa avanza en su proceso de integración con Tigo, tras el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio recibida recientemente.
De igual manera, Telefónica avanza en su intención de iniciar el procedimiento para excluir voluntariamente la cotización de la Bolsa de Nueva York. Los titulares de los certificados, llamados ADR, tendrán la opción de canjearlos por acciones ordinarias negociadas en las bolsas de valores españolas.
