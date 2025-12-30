OPA por hasta el 68,35 % de las acciones de ColTel (Movistar) ya tiene preacuerdo: el comprador es Millicom

A días de terminar el 2025, el mercado colombiano vio llegar una nueva Oferta Pública de Adquisición (OPA), esta vez, por una participación mayoritaria de Colombia Telecomunicaciones (que opera bajo la marca Movistar), con la que se reconfiguraría uno de los jugadores relevantes en las telecomunicaciones en el país.
La OPA, anunciada el pasado 23 de diciembre, contempla la adquisición de hasta el 68,35 % de las acciones de ColTel, que equivale a 2.330 millones de acciones de esta filial de la española Telefónica en Colombia. El rango bajo de la OPA contempla la adquisición de 1.864 millones de títulos (54,68 %), a un precio de US$0,0932 por cada especie.
Eso quiere decir que, de ejecutarse la OPA en su totalidad, el costo de la operación podría llegar hasta los US$217,2 millones.
Como parte de esta oferta, se anunció que la transacción cuenta con un preacuerdo, en el cual se contempla la venta total de la participación de Telefónica en Coltel, correspondiente al 67,5 % de las acciones con derecho a voto. El comprador es Millicom.
Detalles de la OPA y antecedentes
A partir de la publicación del preacuerdo entre Telefónica y Millicom, pasará al menos un mes para la ejecución de la oferta pública de adquisición.
“La OPA Coltel se encuentra sujeta a aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y a los trámites correspondientes ante la Bolsa de Valores de Colombia, de acuerdo con la ley aplicable”, dice el preacuerdo.
Una vez se apruebe la OPA de Coltel, se publicarán los avisos de oferta pública respectivos, que señalarán el periodo de aceptaciones, añade el texto. Además, se indica que Valores Bancolombia actuará en la operación por cuenta de Millicom.
En los estados financieros de Colombia Telecomunicaciones con corte al tercer trimestre de 2025, se hace un recuento de la negociación que se viene sosteniendo entre Millicom y Telefónica.
Por ejemplo, se explica que: “El 12 de marzo de 2025, Telefónica S.A. llegó a un acuerdo con Millicom, S.L. para la venta de la totalidad de las acciones que ostenta en Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. BIC, representativas del 67,5 % de su capital social”. De acuerdo con el recuento, el precio total por las acciones indicadas asciende a US$400 millones y estará sujeto a los ajustes de precio habituales en este tipo de transacciones”.
Otras movidas asociadas a estas compañías
Por un lado, avanza la venta de las acciones que tiene Empresas Públicas de Medellín (EPM) en UNE EPM Telecomunicaciones (que opera bajo la marca Tigo). Vale recordar que EPM posee el 50,00001 % de los títulos de Tigo, mientras que Millicom posee otro 49,98 % y tiene preferencia para la compra de estas acciones.
La primera etapa de esta enajenación ya se cumplió y el próximo 27 de enero de 2026 finalizará la segunda etapa. En julio de este año, se suscribió un acuerdo para formalizar la intención de Millicom de participar y de presentar una oferta en la segunda etapa del proceso de enajenación
Por otro lado, en noviembre de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, luego de varios meses, la integración entre Tigo y Movistar, dos de los operadores de telefonía móvil más relevantes del país.
Millicom, la compañía de Luxemburgo que opera la marca Tigo en varios países de América Latina anunció en julio de 2024 la intención de compra de Movistar en Colombia (Coltel), una movida que buscaba dejar a la sociedad resultante como el segundo operador de mayor relevancia en el mercado, después de Claro.
