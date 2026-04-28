MinHacienda anuncia recompra de bonos por US$4.560 millones; prevé reducción de intereses

El Ministerio de Hacienda informó, mediante un comunicado oficial, que Colombia ejecutó una operación de recompra de bonos externos por un valor nominal de US$ 4.560 millones.
La transacción, anunciada el 20 de abril de 2026 y abierta a la recepción de ofertas hasta el día 24 del mismo mes, registró una participación amplia de inversionistas internacionales.
El Gobierno Nacional optó por aceptar el 100 % de las propuestas recibidas, lo que permitió consolidar una intervención relevante a lo largo de la curva de rendimientos de los bonos globales emitidos por el país.
Los títulos recomprados abarcan referencias con plazos diversos, lo que evidencia un enfoque integral en la administración del perfil de deuda. Entre ellos se encuentran bonos con vencimiento en 2035, con cupones de 8,500 % y 8,000 %, así como emisiones de mayor plazo: 2042 (4,125 %), 2045 (5,000 %), 2049 (5,200 %), 2051 (4,125 %), 2053 (8,750 %), 2054 (8,375 %) y 2061 (3,875 %). Esta diversificación permitió optimizar el costo promedio de financiamiento y reducir presiones futuras sobre el servicio de la deuda.
Uno de los resultados más relevantes de la operación es la captura de descuentos por aproximadamente US$ 135 millones, lo que implica una reducción efectiva del capital adeudado y se traduce en una mejora inmediata del balance fiscal.
A esto se suman los ahorros proyectados en intereses, estimados en cerca de US$ 164 millones para 2026 y US$ 305 millones para 2027. En el horizonte total de los vencimientos intervenidos, el ahorro acumulado alcanzaría los US$ 6.214 millones.
En términos de costo financiero, la tasa de cupón promedio de la deuda externa se redujo en 16 puntos básicos, hasta ubicarse en 4,26 %. Este resultado representa una mejora frente al 5,02 % registrado en enero de 2025 y confirma la efectividad de la estrategia implementada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. La disminución del costo promedio implica menores presiones presupuestales asociadas al pago de intereses en los próximos años.
De manera complementaria, el Gobierno avanza en la cancelación de los francos suizos, operación que contribuye a reducir la exposición cambiaria. Como resultado conjunto de estas decisiones, la participación de la deuda externa dentro del total se ubicaría en un mínimo histórico cercano al 25 %, lo que representa una reducción frente al 41,8 % registrado al cierre de 2022.
El impacto de estas medidas también se refleja en los indicadores de percepción de riesgo. La prima medida a través del índice EMBI Colombia descendió a 219 puntos básicos, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2021. Esta mejora facilita el acceso a financiamiento en condiciones más favorables y reduce el costo de futuras emisiones.
En la misma línea, el diferencial entre los bonos colombianos con vencimiento en 2035 y sus equivalentes de México se redujo a 73 puntos básicos.