Banco de Bogotá definió futuro de los clientes que vienen de banco Itaú en Colombia y Panamá

Una noticia de alto impacto marcó el cierre del año en el sector financiero de Colombia, luego de que el Banco de Bogotá anunciara un acuerdo para la adquisición del portafolio de personas naturales de Itaú Colombia y de Itaú Panamá, una operación que se proyecta como uno de los movimientos más relevantes del mercado de cara a 2026.
La transacción, que aún se encuentra sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, representa un paso estratégico dentro del plan de crecimiento de la entidad bancaria.
A través de un comunicado oficial, el Banco de Bogotá precisó que la operación no contempla el relacionamiento con clientes atendidos por entidades del exterior, sino que se centra exclusivamente en los activos y pasivos asociados a los portafolios locales de Itaú en Colombia y Panamá.
Según el Banco de Bogotá esta decisión responde a una visión de largo plazo orientada a consolidar su posición como banco universal y a fortalecer su presencia en segmentos clave del sistema financiero.
La adquisición permitirá al Banco de Bogotá ampliar su escala en las carteras de consumo y vivienda, áreas que han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.
Asimismo, la operación se alinea con la estrategia corporativa de la entidad, que busca reforzar su participación en el segmento de personas naturales mediante un portafolio más robusto y diversificado.
César Prado, presidente del Banco de Bogotá, destacó que este acuerdo constituye un avance significativo para la organización. “Esta operación se integra a nuestra estrategia corporativa y nos permite fortalecer de manera relevante nuestra participación en el segmento de personas naturales”, señaló el directivo.
¿Qué pasará con los clientes de Itaú tras el acuerdo con el Banco Bogotá?
En cuanto al futuro de los clientes de Itaú, el comunicado aclaró que el Banco de Bogotá adquirirá los activos y pasivos correspondientes a aquellos usuarios que se encuentren activos al momento de concretarse la operación.
No obstante, se espera que esto se desarrolle una vez se obtenga el aval de la Superintendencia Financiera de Colombia y de las demás autoridades competentes. Este proceso hace parte de los trámites regulatorios que ya se encuentran en curso.
Mientras se surten dichas aprobaciones, Itaú Colombia continuará operando con normalidad, manteniendo sin cambios sus productos, servicios y canales de atención.
Cualquier modificación derivada de la adquisición será informada a los clientes, una vez se cuente con el cierre formal de la transacción y se definan los lineamientos de integración.
La transferencia de los clientes se realizará únicamente cuando se concrete el cierre de la operación, momento que marcará un hito en el mercado financiero nacional.