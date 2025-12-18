Banco de Bogotá inauguró oficina premium con servicios exclusivos; estos son los detalles

Banco de Bogotá anuncia la apertura de su nueva oficina premium en Chía/Llanogrande, un espacio diseñado para fortalecer la atención personalizada y ampliar la disponibilidad de servicios exclusivos en el territorio.
Andrés Vásquez, vicepresidente de banca personas y experiencia cliente del Banco de Bogotá afirmó que, con esta apertura, “fortalecemos un modelo de atención cercano y personalizado, respaldado por servicios digitales que integran la experiencia del cliente en un solo ecosistema. Nuestro objetivo es que cada cliente del Banco de Bogotá reciba orientación financiera ajustada a sus necesidades, en cualquier momento y por el canal de su preferencia, con la tranquilidad de contar con un equipo experto que entiende sus proyectos y lo acompaña en cada decisión”.
Detalles de la nueva oficina premium del Banco de Bogotá
Según explicó Vásquez, este espacio ofrece un entorno exclusivo que facilita conversaciones financieras y asesoría estratégica por parte de un gerente premium, profesionales con certificación AMV.
La oficina ubicada en Belenus Centro de Negocios (Km 2 vía Chía–Cajicá, oficina 304) fue inaugurada el 12 de diciembre, con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
Mientras que la oficina ubicada en Jardines Llanogrande (Km 8 vía Don Diego, oficinas 215–216), empezó a recibir clientes desde el 15 de diciembre, con horario de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y viernes hasta las 4:30 p.m.
Cabe resaltar que los clientes premium de la región también contarán con la disponibilidad de asesores financieros 24/7, así como con la plataforma digital del Banco de Bogotá. Además, mantienen prioridad de atención en las 353 oficinas tradicionales del Banco a nivel nacional.