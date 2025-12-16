El Banco de Bogotá obtuvo los mejores resultados de su historia en dos de las evaluaciones internacionales más rigurosas en desempeño ambiental, social y de gobernanza. La Evaluación Corporativa de Sostenibilidad (CSA) de S&P Global y el Carbon Disclosure Project (CDP), consolidándose como uno de los bancos más sólidos del mundo en gestión ASG y de cambio climático.
“Posicionarnos como líderes en sostenibilidad en el mundo, reafirma el compromiso que hemos asumido en el Banco de Bogotá para generar valor social y ambiental a nuestros grupos de interés. Continuaremos fortaleciendo nuestra estrategia bajo la convicción de que la sostenibilidad es la base fundamental sobre la cual desarrollamos nuestra actividad financiera» afirmó César Prado Villegas, presidente del Banco de Bogotá.
En la medición del CSA, el Banco de Bogotá obtuvo 87/100, un incremento de 9 puntos frente al año anterior. Con este resultado, la entidad se ubicó en el percentil 96 entre 623 bancos evaluados globalmente, entrando al 4 % superior de compañías con mejor desempeño ASG en el mundo.
El CSA es una de las evaluaciones más exigentes del mercado, que mide el desempeño en sostenibilidad de empresas en 62 industrias mediante más de 100 indicadores específicos para el sector financiero, entre ellos: gobernanza, riesgo, financiamiento sostenible, gestión ambiental, derechos humanos y seguridad de la información y ciberseguridad, entre otros.
El banco se destacó especialmente en su alto nivel de madurez en riesgo y gestión de crisis, transparencia y reportes, estrategia de impuestos y materialidad. En la dimensión social, la entidad avanzó en protección de la privacidad, derechos humanos e inclusión y educación financiera, alcanzando la calificación más alta posible (100/100). En materia ambiental, se destacaron los progresos asociados al cambio climático y el avance en su estrategia de descarbonización.
El Banco de Bogotá también reafirmó su liderazgo en la medición de cambio climático del CDP, organización que gestiona el único sistema independiente de divulgación ambiental y climática del mundo. Este obtuvo la calificación más alta posible entrando al grupo de empresas que forman parte de la denominada ‘Lista A’ en donde se posicionan las compañías con una avanzada gestión y divulgación de asuntos relacionados con el clima
Este resultado fue obtenido gracias a sus iniciativas en reducción de emisiones GEI incluyendo Alcance 1 y 2, avances en la medición de emisiones financiadas, fortalecimiento de la gobernanza climática, la identificación e integración de dependencias, impactos, riesgos y oportunidades dentro del modelo de riesgos de la firma, y la consolidación de la Estrategia Net Zero que busca capturar oportunidades de negocio y acompañar a los clientes en la transición de sus modelos de negocio. Esto se ve reflejado en el crecimiento de la cartera verde, que pasó de $4,7 billones al cierre de diciembre 2024 a $6,5 billones a octubre 2025, un aumento del 38 %.
Los avances en CSA y CDP confirman la evolución del Banco de Bogotá hacia estándares globales de transparencia, gobernanza climática y finanzas sostenibles. La entidad continuará impulsando la transición hacia una economía baja en carbono, más inclusiva y resiliente, acompañando a personas, empresas y territorios en su transformación hacia modelos más sostenibles.
